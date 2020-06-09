دولي

مشروع قرار "غير مسبوق" في الكونغرس لـ"شل" إيران

مشروع قرار "غير مسبوق" في الكونغرس لـ"شل" إيران
الكونغرس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع ( The Washington Free Beacon) عن استعداد أعضاء بالحزب الجمهوري في الكونغرس لاقتراح أكبر حزمة من العقوبات على إيران هذا الأسبوع.

وأكد الموقع وفق ما نقلته (الحرة) عنه، أن هذه العقوبات "غير مسبوقة" واستهدف إلى "شل مشروع الإرهاب العالمي في طهران وإفلاس النظام الذي يعاني من ضائقة مالية".

وأشار إلى أن الجمهوريين سيصدرون مقترحا تشريعا ضخما يستهدف الأنظمة (الخبيثة) في جميع أنحاء العالم بما في ذلك روسيا والصين وإيران، ويتضمن أكثر من 150 مبادرة جديدة.

السيناتور مايك جونسون الذي قال: إن الجزء الخاص بإيران  يتضمن فرض أقسى العقوبات لتوسيع حملة الضغط التي تفرضها إدارة الرئيس ترامب على النظام الإيراني لأقصى حد.

وأضاف أن الجمهوريين يعتزمون اقتراح سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إعاقة التعاون الاقتصادي بين إيران مع العراق ولبنان، ومنها إلغاء إعفاءات العقوبات.

ووفقا للموقع، فإن هذا المشروع يشير للمرة الأولى إلى ضرورة وقف كامل للمساعدات الأميركية للبنان وجيشه.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قال إن إدارته تعتبر مساعدة الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية مفيدة.

وأكد النائب جونسون أنه لا يوجد سبب وجيه لمواصلة منح لبنان المساعدات، بعد سيطرة حزب الله على البلاد أحد وكلاء إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: "يستخدمون دولارات دافعي الضرائب الأميركيين لمواجهة حزب الله ربما كان هذا صحيحًا في الماضي، ولكن يبدو أنه لم يعد صحيحًا، أن الأموال تنفق بطرق تؤدي إلى نتائج عكسية لأهدافنا في المنطقة".

وتستهدف الإجراءات الجديدة  إلغاء عقود تصدير الكهرباء بين بغداد وطهران، ووقف حصول إيران على 800 مليون دولار من العراق.

كما ستستهدف عقوبات أخرى الإمبراطورية المالية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بالإضافة إلى قطاعات البتروكيماويات والمالية والسيارات في البلاد.

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