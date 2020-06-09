محافظ أريحا يُوضح كيفية انتقال الإصابة بفيروس (كورونا) لأول حالة بالمحافظة

وأوضح أبو العسل، إن الإصابة انتقلت إلى مواطنة أريحا من خلال مصابة وافدة من بلدة رهط من داخل الخط الأخضر.





وأن المحافظة ومديرية الصحة والجهات ذات الاختصاص، قامت بكل الإجراءات اللازمة، واتخذت الاحتياط اللازمة، حيث تم حجر المصابة بمكان الحجر الصحي، وحصر المخالطين، والأماكن التي تنقلت بها المصابة داخل المحافظة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد في مدينة أريحا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدة اليوم بمقر المحافظة، بحضور د. أراب عناني، مدير صحة محافظة أريحا والأغوار.وطمأن المحافظ المواطنين، بضرورة عدم الخوف أو الانجرار وراء الإشاعات والتهويل، وأن الحياة تسير بشكل طبيعي، ولا تغيير فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات المعلنة من قبل وزارة الصحة، واأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة العامة أو الحجر فقط بالأماكن والأشخاص، التي تعاملت مع الحالة المصابة، ريثما يتم التأكد من النتائج.وأوضح د. أراب، أن وطاقم مديرية الصحة، تحركت على الفور وتتابع الحالة باهتمام، كما جرى أخذ مسحات عينات من مختلف الأشخاص، الذين ثبتت مخالطتهم للحالة المصابة، وأن المصابة تخضع للعلاج والمراقبة في الحجر الصحي، منوهاً إلى أن طواقم الصحة والمحافظة، والجهات ذات الاختصاص؛ تتابع خريطة الاختلاط، والتنقل من قبل المصابة، واتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة خطوة بخطوة.