المالية بغزة: صرف رواتب الشهداء والأسرى والجرحى المقطوعة رواتبهم غداً

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية، وبالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين، في غزة، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء، والجرحى والأسرى، والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم.



وقالت: إن الصرف، سيكون غداً الأربعاء في كافة فروع بنك البريد، بحسب (وكالة الرأي الحكومية).