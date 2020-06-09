المالية بغزة: صرف رواتب الشهداء والأسرى والجرحى المقطوعة رواتبهم غداً
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية، وبالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين، في غزة، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء، والجرحى والأسرى، والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم.
وقالت: إن الصرف، سيكون غداً الأربعاء في كافة فروع بنك البريد، بحسب (وكالة الرأي الحكومية).
أعلنت وزارة المالية، وبالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين، في غزة، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء، والجرحى والأسرى، والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم.
وقالت: إن الصرف، سيكون غداً الأربعاء في كافة فروع بنك البريد، بحسب (وكالة الرأي الحكومية).
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