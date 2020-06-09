المالية تُصدر تنويهاً حول رواتب موظفي السلطة لشهر أيار/ مايو الماضي









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أنها لم توفر الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين بالضفة الغربية وقطاع غزة عن شعر أيار/ مايو حتى اللحظة.وأضافت المالية في تصريح مقتضب، عبر صفحتها الرسمية "حتى هذه اللحظة لم يتم تأمين ذلك، وسيتم الإعلان عن أي تغيير قد يحصل خلال الفترة القادمة".وأكدت الوزارة، أنها تبذل قصارى جهدها؛ لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار/ مايو.