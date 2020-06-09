طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:
الفواكه
موز: 4 ك = 10 شواكل.
بطيخ: 8 – 10 ك = 10شواكل.
شمام : 5 – 7 ك = 10 شواكل.
تفاح أمريكي: 6 شواكل.
أجاص: 5 شواكل.
خوخ: 1 ك = 4 – 5 شواكل.
مشمش: 1ك = 4 شواكل.
كيوي: 1 ك = 7 شواكل.
عنب: 1ك = 7 – 8 شواكل.
الخضروات:
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
الخيار: 5 – 6 ك = 10 شواكل.
خيار بلدي: 4 – 5 ك = 10 شواكل.
فقوس: 1ك = 2 شيكل.
(كبير: 1 ك = 1 شيكل)
بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
بطاطا بلدية: 5 – 6 ك = 10شواكل.
بامية بلدية: 18 – 22 شيكلاً.
بامية حبة طويلة: 12 – 14 شيكلاً.
ليمون: 1ك = 4 – 5 شوكل.
باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل
باذنجان بلدي: 5 ك = 10 شواكل.
كوسا: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
كوسا محاشي: 5 ك = 10 شواكل.
ملوخية: 1 – 2 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 3 شواكل.
و2ك = 5 شواكل.
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
فليفلة خضراء: 1 ك = 2 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شواكل.
ملفوف أحمر: 2 – 3 شواكل.
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
الجزر: 1ك = 2 شيكل
تومة (وقية): 3 شواكل.
الذرة كبيرة: 7 – 8 كوز = 10 شواكل.
جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:
الفواكه
موز: 4 ك = 10 شواكل.
بطيخ: 8 – 10 ك = 10شواكل.
شمام : 5 – 7 ك = 10 شواكل.
تفاح أمريكي: 6 شواكل.
أجاص: 5 شواكل.
خوخ: 1 ك = 4 – 5 شواكل.
مشمش: 1ك = 4 شواكل.
كيوي: 1 ك = 7 شواكل.
عنب: 1ك = 7 – 8 شواكل.
الخضروات:
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
الخيار: 5 – 6 ك = 10 شواكل.
خيار بلدي: 4 – 5 ك = 10 شواكل.
فقوس: 1ك = 2 شيكل.
(كبير: 1 ك = 1 شيكل)
بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
بطاطا بلدية: 5 – 6 ك = 10شواكل.
بامية بلدية: 18 – 22 شيكلاً.
بامية حبة طويلة: 12 – 14 شيكلاً.
ليمون: 1ك = 4 – 5 شوكل.
باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل
باذنجان بلدي: 5 ك = 10 شواكل.
كوسا: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
كوسا محاشي: 5 ك = 10 شواكل.
ملوخية: 1 – 2 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 3 شواكل.
و2ك = 5 شواكل.
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
فليفلة خضراء: 1 ك = 2 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شواكل.
ملفوف أحمر: 2 – 3 شواكل.
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
الجزر: 1ك = 2 شيكل
تومة (وقية): 3 شواكل.
الذرة كبيرة: 7 – 8 كوز = 10 شواكل.
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