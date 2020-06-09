طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:



الفواكه



موز: 4 ك = 10 شواكل.



بطيخ: 8 – 10 ك = 10شواكل.



شمام : 5 – 7 ك = 10 شواكل.



تفاح أمريكي: 6 شواكل.



أجاص: 5 شواكل.



خوخ: 1 ك = 4 – 5 شواكل.



مشمش: 1ك = 4 شواكل.



كيوي: 1 ك = 7 شواكل.



عنب: 1ك = 7 – 8 شواكل.



الخضروات:



البندورة: 1 ك = 1 شيكل



الخيار: 5 – 6 ك = 10 شواكل.



خيار بلدي: 4 – 5 ك = 10 شواكل.



فقوس: 1ك = 2 شيكل.



(كبير: 1 ك = 1 شيكل)



بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شواكل.



بطاطا بلدية: 5 – 6 ك = 10شواكل.



بامية بلدية: 18 – 22 شيكلاً.



بامية حبة طويلة: 12 – 14 شيكلاً.



ليمون: 1ك = 4 – 5 شوكل.



باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل



باذنجان بلدي: 5 ك = 10 شواكل.



كوسا: 7 – 8 ك = 10 شواكل.



كوسا محاشي: 5 ك = 10 شواكل.



ملوخية: 1 – 2 شيكل



فاصولياء: 1 ك = 3 شواكل.



و2ك = 5 شواكل.



فلفل: 1 ك = 2 شيكل



فليفلة خضراء: 1 ك = 2 شيكل



فليفلة ملونة: 1ك = 3 شواكل.



ملفوف أحمر: 2 – 3 شواكل.



يقطين: 1ك = 3 شواكل.



الجزر: 1ك = 2 شيكل



تومة (وقية): 3 شواكل.



الذرة كبيرة: 7 – 8 كوز = 10 شواكل.