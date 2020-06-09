الوزير أبو سيف والقنصل الإيطالي يبحثان التعاون الثقافي وأثر كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير الثقافة، الدكتور عاطف أبو سيف، القنصل الإيطالي لدى دولة فلسطين، جوسيبي فيديل، في مقر الوزارة بمدينة البيرة ظهر اليوم.



وتحدث الطرفان عن تأثير جائحة (كورونا) على الثقافة، وتضرر عدد من القطاعات الثقافية كالمسرح والسينما، والتركيز على أهمية هذه القطاعات في دعم الثقافة، وتطرقا إلى تقنين العديد من الفعاليات بسبب الجائحة، وضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.



وشدد أبو سيف على عمق العلاقات الفلسطينية الإيطالية في العديد من المجالات، وخاصة المجال الثقافي، وضرورة مشاركة إيطاليا في دعم الثقافة الفلسطيني، وتعزيز الحضور الثقافي الإيطالي في فلسطين، وتفعيل الأسابيع الثقافية المشتركة بين البلدين.



وتناقش الطرفان في الاستفادة من الرسومات الموجودة على جدران المباني التاريخية والكنائس الفلسطينية، وأهمية بناء المراكز والقصور الثقافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخلق جسر ثقافي من وإلى المحافظات.