السفير منصور: مجلس الأمن سيجتمع على مستوى وزراء الخارجية نهاية الشهر لبحث الضم

مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور

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رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور: إن اجتماعاً وزارياً، سيعقد في مجلس الأمن أواخر الشهر الجاري على الأرجح، عقب انتهاء مشاورات مع رئيس مجلس الأمن، على أن تتم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحضور الاجتماع.



وقال منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء: إن هذا الاجتماع، سيكون برئاسة وزير الخارجية الفرنسي، وبمشاركة وزراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن وخارجه، ودولة فلسطين، وذلك تتويجاً للجهود التي بذلتها فلسطين باتصالاتها مع المجموعة العربية والإسلامية، وحركة عدم الانحياز، والاتحاد الأوروبي، ولجنة فلسطين في الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي.



وأضاف منصور، أن الاجتماع، يهدف إلى توجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل؛ لوقف مخططاتها، التي ستُقدم على تنفيذها مطلع الشهر المقبل، بضم أجزاء من دولة فلسطين، بتوجيهات ودعم من الإدارة الأمريكية.



وحول اجتماعات المجموعة العربية في الأمم المتحدة، مع ممثل فرنسا، بصفته رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، والسفير الألماني الذي سيترأس المجلس الشهر المقبل، وسفير بلجيكا، قال منصور: إنه تمت مناقشة مسؤولية مجلس الأمن في الدفاع عن القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، التي تتحدث بشكل واضح عن احترام القانون الدولي، ومخاطر مخططات الضم، التي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذها.