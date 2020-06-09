شؤون فلسطينية

السفير منصور: مجلس الأمن سيجتمع على مستوى وزراء الخارجية نهاية الشهر لبحث الضم

السفير منصور: مجلس الأمن سيجتمع على مستوى وزراء الخارجية نهاية الشهر لبحث الضم
مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور: إن اجتماعاً وزارياً، سيعقد في مجلس الأمن أواخر الشهر الجاري على الأرجح، عقب انتهاء مشاورات مع رئيس مجلس الأمن، على أن تتم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحضور الاجتماع.

وقال منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء: إن هذا الاجتماع، سيكون برئاسة وزير الخارجية الفرنسي، وبمشاركة وزراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن وخارجه، ودولة فلسطين، وذلك تتويجاً للجهود التي بذلتها فلسطين باتصالاتها مع المجموعة العربية والإسلامية، وحركة عدم الانحياز، والاتحاد الأوروبي، ولجنة فلسطين في الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي.

وأضاف منصور، أن الاجتماع، يهدف إلى توجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل؛ لوقف مخططاتها، التي ستُقدم على تنفيذها مطلع الشهر المقبل، بضم أجزاء من دولة فلسطين، بتوجيهات ودعم من الإدارة الأمريكية.

وحول اجتماعات المجموعة العربية في الأمم المتحدة، مع ممثل فرنسا، بصفته رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، والسفير الألماني الذي سيترأس المجلس الشهر المقبل، وسفير بلجيكا، قال منصور: إنه تمت مناقشة مسؤولية مجلس الأمن في الدفاع عن القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، التي تتحدث بشكل واضح عن احترام القانون الدولي، ومخاطر مخططات الضم، التي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذها.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: تم فحص 192 عينة ولم تُسجّل أي إصابة جديدة

الصحة بغزة: تم فحص 192 عينة ولم تُسجّل أي إصابة جديدة

رئيس جامعة الأزهر يلتقي فريق الياقوت الأبيض المرشح للمشاركة بمسابقة (هالت برايز) العالمية

رئيس جامعة الأزهر يلتقي فريق الياقوت الأبيض المرشح للمشاركة بمسابقة (هالت برايز) العالمية

محافظ أريحا يُوضح كيفية انتقال الإصابة بفيروس (كورونا) لأول حالة بالمحافظة

محافظ أريحا يُوضح كيفية انتقال الإصابة بفيروس (كورونا) لأول حالة بالمحافظة

المالية بغزة: صرف رواتب الشهداء والأسرى والجرحى المقطوعة رواتبهم غداً

المالية بغزة: صرف رواتب الشهداء والأسرى والجرحى المقطوعة رواتبهم غداً

المالكي: وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تؤكد وقوف بلادها مع فلسطين بالمحافل الدولية

المالكي: وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تؤكد وقوف بلادها مع فلسطين بالمحافل الدولية

المالية تُصدر تنويهاً حول رواتب موظفي السلطة لشهر أيار/ مايو الماضي

المالية تُصدر تنويهاً حول رواتب موظفي السلطة لشهر أيار/ مايو الماضي

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

الوزير أبو سيف والقنصل الإيطالي يبحثان التعاون الثقافي وأثر (كورونا)

الوزير أبو سيف والقنصل الإيطالي يبحثان التعاون الثقافي وأثر (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

رئيس جامعة الأزهر يلتقي فريق الياقوت الأبيض المرشح للمشاركة بمسابقة (هالت برايز) العالمية

رئيس جامعة الأزهر يلتقي فريق الياقوت الأبيض المرشح للمشاركة بمسابقة (هالت برايز) العالمية

المالكي: وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تؤكد وقوف بلادها مع فلسطين بالمحافل الدولية

المالكي: وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تؤكد وقوف بلادها مع فلسطين بالمحافل الدولية

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

الوزير أبو سيف والقنصل الإيطالي يبحثان التعاون الثقافي وأثر (كورونا)

الوزير أبو سيف والقنصل الإيطالي يبحثان التعاون الثقافي وأثر (كورونا)

مركز حقوقي يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى

مركز حقوقي يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى

تستمر حتى المساء.. مناورات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

تستمر حتى المساء.. مناورات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

اتحاد الجاليات الفلسطينية: سلسلة من الفعاليات الرافضة لسياسة الضم ستُنظم بأوروبا

اتحاد الجاليات الفلسطينية: سلسلة من الفعاليات الرافضة لسياسة الضم ستُنظم بأوروبا

حماس رداً على الشيخ: تصريحاتكم تُؤكد عدم تبني أي استراتيجية لمواجهة الضم

حماس رداً على الشيخ: تصريحاتكم تُؤكد عدم تبني أي استراتيجية لمواجهة الضم

منوعات

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ &#34;بلازما دم المتعافين&#34;

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ "بلازما دم المتعافين"

إليسا تعتزل &#34;تويتر&#34;.. وهذه آخر رسالة

إليسا تعتزل "تويتر".. وهذه آخر رسالة

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

عربي

الكويت: تسجل أربع وفيات و630 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الكويت: تسجل أربع وفيات و630 إصابة جديدة بـ (كورونا)

سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولا ضحايا

سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولا ضحايا

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)