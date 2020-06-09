شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى

مركز حقوقي يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى
رام الله - دنيا الوطن
عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن رفضه لزج أسمه بديلًا عن السلطة الوطنية الفلسطينية، في التنسيق لسفر المرضى، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من الوصول إلى خدمات طبية أساسية غير متوفرة في القطاع، وفي أمس الحاجة للعلاج بالخارج.

نص البيان كما وصل "دنيا الوطن"، رداً على ما تروجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

المركز يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى.

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس، خبراً مفاده أنه بعد قرار السلطة الوطنية الفلسطينية، وقف التنسيق الأمني، فقد بدأت في الآونة الأخيرة، آلية تنسيق بديلة بين غزة وإسرائيل من خلال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات، ما تقوم بترويجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي،  والزج باسمه لتحقيق أغراض سياسية للنيل من السلطة الوطنية الفلسطينية وتقديمه كبديل لها، وهو أمر يرفضه المركز جملة وتفصيلاً ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين بقطاع غزة الذين يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من الوصول إلى خدمات طبية أساسية غير متوفرة في القطاع وفي أمس الحاجة للعلاج بالخارج.

وفي ضوء هذا التوظيف السياسي لدوره، يوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ما يلي:

بتاريخ 19 أيار/ مايو2020، أعلن الرئيس الفلسطيني أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية في حل من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقات والتفاهمات، بما فيها الأمنية.

وعلى الفور، بدأت الحكومة الفلسطينية بإجراءات عاجلة لتنفيذ وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقد جاء ذلك رداً على مخططات الضم التي ستقدم عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم من إدارة ترمب لما يزيد عن 30٪ من مساحة الضفة الغربية.

بناءً على ذلك، تم وقف عمل هيئة الشؤون المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي قطاع غزة، تم وقف تنسيق مغادرة المرضى، الذين يحصلون على تغطيات مالية من دائرة شراء الخدمة (العلاج بالخارج) في وزارة الصحة الفلسطينية، ولديهم مواعيد حجز في مستشفيات.

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