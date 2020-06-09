محافظ الخليل: لا داعي لإجراءات استثنائية بالظاهرية بعد إصابة شاب بـ (كورونا)





وقال البكري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء: إن الطب الوقائي، اتخذ الإجراءات اللازمة، لسحب عينات المخالطين، التي أظهرت نتائج فحصها بأنها سلبية.



وفي حلحول، أكد البكري، أن نتائج فحوصات 150 عينة من بين 250 عينة، تم سحبها من المخالطين للإصابات، أظهرت النتائج بأنها سليمة وغير مصابة، موضحاً ان الفيروس انحصر بالمخالطين بالمصاب من الدرجة الأولى، وهم عائلته فقط.





وقال المحافظ البكري: إن جميع المصابين، يتلقون العلاج اللازم في مستشفى حلحول بالمحافظة.

رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، أنه لا داعي لاتخاذ إجراءات استثنائية أو أية إغلاقات في الظاهرية بعد الإعلان عن إصابة شاب في الثلاثينات بفيروس (كورونا) داعياً المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.