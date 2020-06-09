الاتحاد الجاليات: سلسلة من الفعاليات الرافضة لسياسة الضم ستنظم باوروبا



وأضاف حجو في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عقد لقاء يوم السبت المقبل مع عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) روحي فتوح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رافت، ومستشار رئيس الوزراء أحمد العزم، بحضور رؤساء جاليات أوروبا، للتحرك على الأرض، والضغط على إسرائيل من أجل وقف سياسة الضم.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس لجان الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية، ثائر حجو، أن سلسلة من الفعاليات الرافضة لسياسة الضم، ستنظم في أوروبا،خاصة في ألمانيا، وستتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقنيات إلكترونية، وذلك بسبب جائحة (كورونا)، مشيراً إلى أنه تم توجيه رسائل للاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية بهذا الخصوص، وجاري الترتيب لاعتصام أمام البرلمان الأوروبي.