شؤون فلسطينية

الوزير زيارة يبحث مع مجلس قروي بدرس احتياجات المنطقة بقطاع الطرق

الوزير زيارة يبحث مع مجلس قروي بدرس احتياجات المنطقة بقطاع الطرق
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، د.محمد زيارة، اليوم، مع رئيس مجلس قروي بدرس، محمود شحادة، والوفد المرافق، احتياجات البلدة من مشاريع طرق وبنية تحتية.

وثمن زيارة، موقف سكان المنطقة الوطني في مواجهة الاحتلال، وما تتعرض له من سياسات الهجمة الاستيطانية، ومحاولة السيطرة على الأرض، وإقامة جدار الفصل العنصري على أراضيها.

وتم التباحث بين الطرفين أيضاً، في مشروع طريق بدرس الرئيس، حيث تمت مناقشة الوضع العام له، في إطار توحيد الجهود لاستكمال العمل به بأسرع وقت ممكن، نظراً لخصوصية المنطقة، وما تتعرض له من تهويد، وسيطرة من الاحتلال.

وأكد زيارة، على أهمية هذا المشروع، الذي يعتبر أولوية وطنية للجميع، بحيث أن العمل به، يأتي في إطار تثبيت المواطن على أرضه وحمايته.

من جهته، شكر رئيس مجلس قروي بدرس، جهود الحكومة الفلسطينية، والوزارة، المستمرة في العمل حتى في أصعب الظروف، والمراحل الحساسة، التي يمر بها الوطن من ضغوطات اقتصادية وسياسية.

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