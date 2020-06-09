شؤون فلسطينية

المنظمات الأهلية: إصدار قانون حماية الأسرة يصون الإرث الطويل لتقاليد المجتمع الفلسطيني

المنظمات الأهلية: إصدار قانون حماية الأسرة يصون الإرث الطويل لتقاليد المجتمع الفلسطيني
شعار شبكة المنظمات الاهلية
رام الله - دنيا الوطن
جددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، التأكيد على أهمية إصدار قانون حماية الأسرة، بما ينسجم مع انضمام دولة فلسطين لعدد من الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية (سيداو) في ظل المطالبات المحقة، مؤخراً من المؤسسات النسوية، والحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، التي دعت لإصدار القانون مع تصاعد الانتهاكات والعنف، والقتل بحق عدد من النساء في الاونة الأخيرة خصوصاً خلال وما بعد الإجراءات التي اتخذت مع إعلان حالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس (كورونا)، (كوفيد 19) وما تبعها من رفع للإجراءات، وتخفيف القيود، وعودة الحياة بشكل نسبي في معظم المحافظات، وما رافق تلك الحالة من اتساع نطاق العنف الأسري بمختلف أشكاله، والكشف عن وجود مؤشرات واضحة، حول تصاعد حالات العنف الأسري.

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية غلى ضرورة تحمل المسؤولية في حماية النسيج الاجتماعي حفاظا على السلم الأهلي، واهمية القيام بخطوات واضحة باتجاه اصدار القانون، ووقف الهجوم على المؤسسات النسوية والشخصيات الداعية لاقراره بحجج التوقيت والظرف الموضوعي في ظل الانشغال بمواجهة مخطط الضم والاوضاع السياسية الراهنة، ترى الشبكة على العكس من ذلك اهمية توفير حماية المرأة والأسرة دفاعاً عن حق المرأة في بلادنا وهي تمثل شريكة في مراحل النضال، وأيضا شريكة في البناء، والتربية، وتقديم نماذج من العطاء على مدار عقود طويلة، وآن الأوان لإنصافها، ووقف الظلم الذي تتعرض له من أي جهة كانت تحت مسميات مغلفة بالدين أحياناً أو بالعادات والتقاليد أحياناً أخرى.

كما تضم صوتها لكل المطالبات بإنفاذ القانون في ظل غياب السلطة التشريعية، والأنظمة، واللوائح التي تمكن المرأة من ممارسة دورها بكرامة ودون خوف او قلق على مستقبلها، وتظافر الجهود على مستوى الحكومة والجهات الرسمية ذات العلاقة، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، والأحزاب السياسية للدفع باتجاه ثقافة وطنية تصون الإرث الطويل من العمل دون انتقاص من أي فئة أو شريحة من شرائح المجتمع الفلسطيني، وتحمي مقدرات المرأة بما يليق بالكرامة الإنسانية وحقها أولاً في الحياة.

أخبار ذات صلة

المالية تُصدر تنويهاً حول رواتب موظفي السلطة لشهر أيار/ مايو الماضي

المالية تُصدر تنويهاً حول رواتب موظفي السلطة لشهر أيار/ مايو الماضي

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

الوزير أبو سيف والقنصل الإيطالي يبحثان التعاون الثقافي وأثر (كورونا)

الوزير أبو سيف والقنصل الإيطالي يبحثان التعاون الثقافي وأثر (كورونا)

مركز حقوقي يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى

مركز حقوقي يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى

تستمر حتى المساء.. مناورات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

تستمر حتى المساء.. مناورات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

الاتحاد الجاليات: سلسلة من الفعاليات الرافضة لسياسة الضم ستنظم باوروبا

الاتحاد الجاليات: سلسلة من الفعاليات الرافضة لسياسة الضم ستنظم باوروبا

الوزير زيارة يبحث مع مجلس قروي بدرس احتياجات المنطقة بقطاع الطرق

الوزير زيارة يبحث مع مجلس قروي بدرس احتياجات المنطقة بقطاع الطرق

عريقات: القيادة تسعى لتشكيل ائتلاف دولي يكون قراره رفض الضم

عريقات: القيادة تسعى لتشكيل ائتلاف دولي يكون قراره رفض الضم

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

الوزير أبو سيف والقنصل الإيطالي يبحثان التعاون الثقافي وأثر (كورونا)

الوزير أبو سيف والقنصل الإيطالي يبحثان التعاون الثقافي وأثر (كورونا)

مركز حقوقي يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى

مركز حقوقي يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى

تستمر حتى المساء.. مناورات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

تستمر حتى المساء.. مناورات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

الاتحاد الجاليات: سلسلة من الفعاليات الرافضة لسياسة الضم ستنظم باوروبا

الاتحاد الجاليات: سلسلة من الفعاليات الرافضة لسياسة الضم ستنظم باوروبا

الوزير زيارة يبحث مع مجلس قروي بدرس احتياجات المنطقة بقطاع الطرق

الوزير زيارة يبحث مع مجلس قروي بدرس احتياجات المنطقة بقطاع الطرق

المنظمات الأهلية: إصدار قانون حماية الأسرة يصون الإرث الطويل لتقاليد المجتمع الفلسطيني

المنظمات الأهلية: إصدار قانون حماية الأسرة يصون الإرث الطويل لتقاليد المجتمع الفلسطيني

الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال تدرس الخطوات النضالية رداً على انتهاكات الاحتلال

الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال تدرس الخطوات النضالية رداً على انتهاكات الاحتلال

منوعات

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ &#34;بلازما دم المتعافين&#34;

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ "بلازما دم المتعافين"

إليسا تعتزل &#34;تويتر&#34;.. وهذه آخر رسالة

إليسا تعتزل "تويتر".. وهذه آخر رسالة

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

عربي

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)

مسلحون يقتحمون حقل الشرارة النفطي الليبي لإغلاقه

مسلحون يقتحمون حقل الشرارة النفطي الليبي لإغلاقه

هل شاركت إسرائيل مع السعودية في مشروع &#34;نيوم&#34;؟

هل شاركت إسرائيل مع السعودية في مشروع "نيوم"؟