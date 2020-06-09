شؤون فلسطينية

الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال تدرس الخطوات النضالية رداً على انتهاكات الاحتلال

الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال تدرس الخطوات النضالية رداً على انتهاكات الاحتلال
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد 
ربه: إن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، تدرس الخطوات النضالية، المقرر اتخاذها في ضوء استمرار انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى وحرمانهم من حقوقهم، بانتظار الإعلان عن البرنامج النضالي.

وحذر عبد ربه من خطورة الوضع الصحي للأسيرين معمر الصباح، الذي يرقد في قسم العناية المركزة في مشفى (سوروكا)، والأسير كمال أبو وعر، الذي ما يزال يعاني من كتلة سرطانية في الحنجرة، أثرت على قدرته على الكلام، ما فاقم من معاناته.

ولفت عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، إلى استمرار منع زيارة المحامين للأسرى، وكذلك منع الزيارات العائلية، والتي توقفت منذ بداية انتشار فيروس (كورونا).

من جهة أخرى، اعلن رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، الناطق باسم حركة (فتح) إقليم رام الله والبيرة، أمين شومان عن تصعيد نضالي في سجون الاحتلال، ضمن خطة تشمل كافة السجون، وتكون بدايتها سجن (هداريم) لتعم باقي سجون الاحتلال الأخرى، رفضاً لسياسات مصلحة سجون الاحتلال، التي تستهدف الحركة الأسيرة، والنيل من نضالاتها.

وأعلن شومان لإذاعة (صوت فلسطين)، عن تنظيم الهيئة العليا لكافة فصائل العمل الوطني في الضفة، لبرنامج وطني، سيتبعه آخر في غزة؛ للرد على سياسات مصلحة إدارة سجون الاحتلال الإجرامية بحق الحركة الأسيرة، سيبدأ بشكل تدريجي على شكل اعتصامات أمام الصليب الأحمر، وفي المحافظات الوطن، وأمام بوابات سجون الاحتلال.

أخبار ذات صلة

المالية تُصدر تنويهاً حول رواتب موظفي السلطة لشهر أيار/ مايو الماضي

المالية تُصدر تنويهاً حول رواتب موظفي السلطة لشهر أيار/ مايو الماضي

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

الوزير أبو سيف والقنصل الإيطالي يبحثان التعاون الثقافي وأثر (كورونا)

الوزير أبو سيف والقنصل الإيطالي يبحثان التعاون الثقافي وأثر (كورونا)

مركز حقوقي يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى

مركز حقوقي يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى

تستمر حتى المساء.. مناورات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

تستمر حتى المساء.. مناورات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

الاتحاد الجاليات: سلسلة من الفعاليات الرافضة لسياسة الضم ستنظم باوروبا

الاتحاد الجاليات: سلسلة من الفعاليات الرافضة لسياسة الضم ستنظم باوروبا

الوزير زيارة يبحث مع مجلس قروي بدرس احتياجات المنطقة بقطاع الطرق

الوزير زيارة يبحث مع مجلس قروي بدرس احتياجات المنطقة بقطاع الطرق

عريقات: القيادة تسعى لتشكيل ائتلاف دولي يكون قراره رفض الضم

عريقات: القيادة تسعى لتشكيل ائتلاف دولي يكون قراره رفض الضم

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

مركز حقوقي يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى

مركز حقوقي يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى

تستمر حتى المساء.. مناورات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

تستمر حتى المساء.. مناورات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

الاتحاد الجاليات: سلسلة من الفعاليات الرافضة لسياسة الضم ستنظم باوروبا

الاتحاد الجاليات: سلسلة من الفعاليات الرافضة لسياسة الضم ستنظم باوروبا

الوزير زيارة يبحث مع مجلس قروي بدرس احتياجات المنطقة بقطاع الطرق

الوزير زيارة يبحث مع مجلس قروي بدرس احتياجات المنطقة بقطاع الطرق

المنظمات الأهلية: إصدار قانون حماية الأسرة يصون الإرث الطويل لتقاليد المجتمع الفلسطيني

المنظمات الأهلية: إصدار قانون حماية الأسرة يصون الإرث الطويل لتقاليد المجتمع الفلسطيني

الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال تدرس الخطوات النضالية رداً على انتهاكات الاحتلال

الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال تدرس الخطوات النضالية رداً على انتهاكات الاحتلال

وزارة العمل: وضع الخطط اللازمة لمساعدة مزارعي الأغوار بإطار خطة العناقيد التنموية

وزارة العمل: وضع الخطط اللازمة لمساعدة مزارعي الأغوار بإطار خطة العناقيد التنموية

منوعات

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ &#34;بلازما دم المتعافين&#34;

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ "بلازما دم المتعافين"

إليسا تعتزل &#34;تويتر&#34;.. وهذه آخر رسالة

إليسا تعتزل "تويتر".. وهذه آخر رسالة

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

عربي

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)

مسلحون يقتحمون حقل الشرارة النفطي الليبي لإغلاقه

مسلحون يقتحمون حقل الشرارة النفطي الليبي لإغلاقه

هل شاركت إسرائيل مع السعودية في مشروع &#34;نيوم&#34;؟

هل شاركت إسرائيل مع السعودية في مشروع "نيوم"؟