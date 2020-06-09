الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال تدرس الخطوات النضالية رداً على انتهاكات الاحتلال

ولفت عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، إلى استمرار منع زيارة المحامين للأسرى، وكذلك منع الزيارات العائلية، والتي توقفت منذ بداية انتشار فيروس (كورونا).



من جهة أخرى، اعلن رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، الناطق باسم حركة (فتح) إقليم رام الله والبيرة، أمين شومان عن تصعيد نضالي في سجون الاحتلال، ضمن خطة تشمل كافة السجون، وتكون بدايتها سجن (هداريم) لتعم باقي سجون الاحتلال الأخرى، رفضاً لسياسات مصلحة سجون الاحتلال، التي تستهدف الحركة الأسيرة، والنيل من نضالاتها.



وأعلن شومان لإذاعة (صوت فلسطين)، عن تنظيم الهيئة العليا لكافة فصائل العمل الوطني في الضفة، لبرنامج وطني، سيتبعه آخر في غزة؛ للرد على سياسات مصلحة إدارة سجون الاحتلال الإجرامية بحق الحركة الأسيرة، سيبدأ بشكل تدريجي على شكل اعتصامات أمام الصليب الأحمر، وفي المحافظات الوطن، وأمام بوابات سجون الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبدربه: إن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، تدرس الخطوات النضالية، المقرر اتخاذها في ضوء استمرار انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى وحرمانهم من حقوقهم، بانتظار الإعلان عن البرنامج النضالي.وحذر عبد ربه من خطورة الوضع الصحي للأسيرين معمر الصباح، الذي يرقد في قسم العناية المركزة في مشفى (سوروكا)، والأسير كمال أبو وعر، الذي ما يزال يعاني من كتلة سرطانية في الحنجرة، أثرت على قدرته على الكلام، ما فاقم من معاناته.