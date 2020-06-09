الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

الملك الاردني عبد الله الثاني

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رام الله - دنيا الوطن

يحيي الأردنيون اليوم الثلاثاء عيد الجلوس الملكي الـ21، اليوم الذي تسلم فيه الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم.



ويشكل التاسع من يونيو في كل عام، محطة تاريخية في الأردن، حيث اعتلى الملك عبدالله في مثل هذا اليوم من عام 1999، عرش المملكة الهاشمية بحسب (روسيا اليوم).



ونشر الديوان الملكي الهاشمي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "يتقدم الديوان الملكي الهاشمي من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بالتهنئة والتبريك بمناسبة #عيد_الجلوس الملكي الحادي والعشرين، سائلين الله، جلت قدرته، أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى الأردن الغالي بدوام التقدم والازدهار" على حد قوله.



بدوره قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في تغريدة: "سيدي أبا الحسين، هذا الوطن الصغير بحجمه، الكبير بقدره وعزمه ووجدانه يحتفل اليوم بعيد جلوسكم الميمون، وهو يسطّر في كتب التاريخ فصلا جديدا من مواجهة عاتية يخوضها بقيادتكم مع وباء شرس أرهق دولا كبرى".