عاجل

  • المالية: حتى هذه اللحظة لم يتم تأمين رواتب شهر آيار وسيتم الإعلان بحال التغير

  • المالية: نبذل قصارى جهدنا لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آيار

شؤون فلسطينية

وزير المواصلات يُبلغ نقابة النقل باستجابة مجلس الوزراء لمطالبها

وزير المواصلات يُبلغ نقابة النقل باستجابة مجلس الوزراء لمطالبها
جانب من لقاء وزير النقل مع العمال
رام الله - دنيا الوطن
أبلغ وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، نقابة عمال النقل في فلسطين، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بموافقة مجلس الوزراء على مطالبها، التي سلمت له الأسبوع الماضي، تم ذلك في لقاء جمع الوزير، بوفد النقابة، الذي ترأسه، شاهر سعد، أمين عام الاتحاد نقابات عمال فلسطين، وشارك فيه، محمد سرحان، نائب أمين سر نقابة عمال النقل، وأمجد الباقة، أمين سر النقابة، وعلاء مياسي، منسق أعمال النقابة في محافظة رام الله والبيرة.

كما بين الوزير، أن موافقة مجلس الوزراء، تتضمن الموافقة على العديد من مطالب أرباب العمل المستثمرين في قطاع النقل الفلسطيني،موضحاً أن موافقة مجلس الوزاء، تم تنسيبها للرئيس (أبو مازن) للموافقة عليها، حسب الأصول، نظراً للكلفة المالية المترتبة على موافقة الحكومة.

ومن أبرز تلك المطالب، تمديد سريان الموافقة على صلاحية رخص السائقين لشهرين إضافيين، لاسيما التي انتهت مدتها خلال فترة الطوارئ، وإلغاء ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسوم رخصة التشغيل، ورسوم رخصة المركبة لعام 2020م.

وإلغاء أجور المجمعات (الكيمسيون) خلال فترة الطوارئ، وإلغاء التحصيل المزدوج (الكيمسيون) في المجمعات، والعمل على توحيد رسوم (الكيمسيون) لمكاتب التكسي.

وطالبت الحكومة، بالعمل على إنهاء ظاهرة تعدي السيارات الخاصة على خطوط سيارات وحافلات النقل العمومي، التي ألحقت ضرراً بالغاً بأصحاب المركبات المخولة قانوناً بالعمل على تلك الخطوط.

واعتماد قطاع النقل، ضمن القطاعات التي ستستفيد من تمويل المشاريع الصغيرة، وحث سلطة النقد على إدراج قطاع النقل ضمن هذا التصنيف، ليتسنى للعاملين فيه الاستفادة من القروض التمويلية للمشاريع الصغيرة التي أقرتها الحكومة الفلسطينية.

وتعويض قطاع النقل عن الأقساط التأمينية التي دفعت خلال فترة الطوارئ، من خلال هيئة رأس سوق المال والاتحاد العام لشركات التأمين.

بدوره، شكر سعد" للحكومة الفلسطينية، استجابتها السريعة لمطالب عمال قطاع النقل، لمساعدتهم على أخذ مكانهم ومباشرة دورهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي وإخراجه من سباته والمساهمة في زيادة العوائد المالية للاقتصاد الفلسطيني، وزيادة الناتج المحلي.

أخبار ذات صلة

المالية تُصدر تنويهاً حول رواتب موظفي السلطة لشهر أيار/ مايو الماضي

المالية تُصدر تنويهاً حول رواتب موظفي السلطة لشهر أيار/ مايو الماضي

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

الوزير أبو سيف والقنصل الإيطالي يبحثان التعاون الثقافي وأثر (كورونا)

الوزير أبو سيف والقنصل الإيطالي يبحثان التعاون الثقافي وأثر (كورونا)

مركز حقوقي يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى

مركز حقوقي يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى

تستمر حتى المساء.. مناورات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

تستمر حتى المساء.. مناورات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

الاتحاد الجاليات: سلسلة من الفعاليات الرافضة لسياسة الضم ستنظم باوروبا

الاتحاد الجاليات: سلسلة من الفعاليات الرافضة لسياسة الضم ستنظم باوروبا

الوزير زيارة يبحث مع مجلس قروي بدرس احتياجات المنطقة بقطاع الطرق

الوزير زيارة يبحث مع مجلس قروي بدرس احتياجات المنطقة بقطاع الطرق

عريقات: القيادة تسعى لتشكيل ائتلاف دولي يكون قراره رفض الضم

عريقات: القيادة تسعى لتشكيل ائتلاف دولي يكون قراره رفض الضم

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

مركز حقوقي يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى

مركز حقوقي يرفض الزج باسمه بديلاً عن السلطة الوطنية في التنسيق لسفر المرضى

تستمر حتى المساء.. مناورات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

تستمر حتى المساء.. مناورات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

الاتحاد الجاليات: سلسلة من الفعاليات الرافضة لسياسة الضم ستنظم باوروبا

الاتحاد الجاليات: سلسلة من الفعاليات الرافضة لسياسة الضم ستنظم باوروبا

الوزير زيارة يبحث مع مجلس قروي بدرس احتياجات المنطقة بقطاع الطرق

الوزير زيارة يبحث مع مجلس قروي بدرس احتياجات المنطقة بقطاع الطرق

المنظمات الأهلية: إصدار قانون حماية الأسرة يصون الإرث الطويل لتقاليد المجتمع الفلسطيني

المنظمات الأهلية: إصدار قانون حماية الأسرة يصون الإرث الطويل لتقاليد المجتمع الفلسطيني

الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال تدرس الخطوات النضالية رداً على انتهاكات الاحتلال

الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال تدرس الخطوات النضالية رداً على انتهاكات الاحتلال

وزارة العمل: وضع الخطط اللازمة لمساعدة مزارعي الأغوار بإطار خطة العناقيد التنموية

وزارة العمل: وضع الخطط اللازمة لمساعدة مزارعي الأغوار بإطار خطة العناقيد التنموية

منوعات

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ &#34;بلازما دم المتعافين&#34;

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ "بلازما دم المتعافين"

إليسا تعتزل &#34;تويتر&#34;.. وهذه آخر رسالة

إليسا تعتزل "تويتر".. وهذه آخر رسالة

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

عربي

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)

مسلحون يقتحمون حقل الشرارة النفطي الليبي لإغلاقه

مسلحون يقتحمون حقل الشرارة النفطي الليبي لإغلاقه

هل شاركت إسرائيل مع السعودية في مشروع &#34;نيوم&#34;؟

هل شاركت إسرائيل مع السعودية في مشروع "نيوم"؟