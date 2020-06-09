وزارة العمل: وضع الخطط اللازمة لمساعدة مزارعي الأغوار بإطار خطة العناقيد التنموية



وأوضح مهداوي، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن الحكومة في اجتماعها أمس، أوعزت بتشكيل لجنة خاصة تضم عدداً من الوزارات من بينها وزارة العمل، لوضع الخطط اللازمة لمساعدة المزارعين في الأغوار في اطار خطة العناقيد التنموية.





وأشار مهداوي إلى اجتماع سيعقده الوزير أبو جيش، مع قطاع الممولين لقطاع العمل، سيتم فيه وضع أولويات الحكومة على طاولة النقاش، لاسيما دعم الأغوار، ضمن رؤية الحكومة.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة العمل، مدير عام التشغيل، رامي مهداوي: إن الوزارة بدأت بالفعل وقبل جائحة (كورونا) والإعلان الإسرائيلي عن خطة الضم، بالتوجه لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في الأغوار، من خلال صندوق التشغيل ودعم النساء العاملات في المستوطنات؛ لجلبهم للعمل في السوق المحلي.