عاجل

  • هيئة الأسرى: استئناف الزيارات لأسيرات الداخل بدءًا من غدٍ الأربعاء

  • محافظ الخليل: لا داعي لاتخاذ اجراءات استثنائية بالظاهرية بعد اصابة شاب بـ(كورونا)

عربي

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توفيت امرأة إماراتية تبلغ من العمر 85 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال تجمع عائلي في مدينة العين بأبوظبي، تسبب أيضا بإصابة 4 من أبنائها، و6 من أحفادها.

وحرم أبناء المسنة من إلقاء نظرة الوداع عليها، وتشييعها إلى مثواها الأخير، أو حتى استقبال عزائها، لكونهم متواجدين جميعا في المستشفى بحسب  صحيفة (الامارات اليوم).

وقال أحد أفراد الأسرة: "عمتي كانت تبلغ من العمر 85 عاما، وأصيبت خلال تجمع أسري تسبب بإصابة 11 فردا من العائلة، منهم عمتي وأربعة من أولادها، رجلان وسيدتان تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والخمسين، والخامسة والستين، وجميعهم لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، بالإضافة إلى 5 من الأحفاد حاليا في العزل المنزلي عقب خروجهم من المستشفى، بينهم طفل عمره 7 سنوات".

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الإمارات 39376 حالة، توفي منهم 281، وتعافى 22275.

أخبار ذات صلة

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

مسلحون يقتحمون حقل الشرارة النفطي الليبي لإغلاقه

مسلحون يقتحمون حقل الشرارة النفطي الليبي لإغلاقه

هل شاركت إسرائيل مع السعودية في مشروع &#34;نيوم&#34;؟

هل شاركت إسرائيل مع السعودية في مشروع "نيوم"؟

(كورونا): 124 وفاة و10,059 إصابة جديدة الاثنين في 17 دولة عربية

(كورونا): 124 وفاة و10,059 إصابة جديدة الاثنين في 17 دولة عربية

(رويترز) تكشف عن قرار سعودي مهم بشأن موسم الحج للعام الجاري

(رويترز) تكشف عن قرار سعودي مهم بشأن موسم الحج للعام الجاري

الرئيس التونسي يصدر أمراً بشأن حظر التجول في البلاد

الرئيس التونسي يصدر أمراً بشأن حظر التجول في البلاد

السعودية تُغلق 71 مسجداً بسبب فيروس (كورونا)

السعودية تُغلق 71 مسجداً بسبب فيروس (كورونا)

إسرائيل تُهدد لبنان وحزب الله بـ &#34;الضربة القاصمة&#34;

إسرائيل تُهدد لبنان وحزب الله بـ "الضربة القاصمة"

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

المنظمات الأهلية: إصدار قانون حماية الأسرة يصون الإرث الطويل لتقاليد المجتمع الفلسطيني

المنظمات الأهلية: إصدار قانون حماية الأسرة يصون الإرث الطويل لتقاليد المجتمع الفلسطيني

الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال تدرس الخطوات النضالية رداً على انتهاكات الاحتلال

الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال تدرس الخطوات النضالية رداً على انتهاكات الاحتلال

وزارة العمل: وضع الخطط اللازمة لمساعدة مزارعي الأغوار بإطار خطة العناقيد التنموية

وزارة العمل: وضع الخطط اللازمة لمساعدة مزارعي الأغوار بإطار خطة العناقيد التنموية

(الضمير) لحقوق الإنسان تُرحب بقرار الجنائية الدولية بعدم شرعية الضم

(الضمير) لحقوق الإنسان تُرحب بقرار الجنائية الدولية بعدم شرعية الضم

الشعبية: تصريحات الشيخ تُؤكد استمرار السلطة على نهجها

الشعبية: تصريحات الشيخ تُؤكد استمرار السلطة على نهجها

هيئة الأسرى: استئناف الزيارات لأسيرات الداخل بدءًا من غدٍ الأربعاء

هيئة الأسرى: استئناف الزيارات لأسيرات الداخل بدءًا من غدٍ الأربعاء

المطران حنا: ارتفاع نسبة الاعتقالات هدفه تكريس الهيمنة الاحتلالية على المدينة المقدسة

المطران حنا: ارتفاع نسبة الاعتقالات هدفه تكريس الهيمنة الاحتلالية على المدينة المقدسة

الدفاع المدني: تعاملنا مع 120 حادث إطفاء وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

الدفاع المدني: تعاملنا مع 120 حادث إطفاء وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ &#34;بلازما دم المتعافين&#34;

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ "بلازما دم المتعافين"

إليسا تعتزل &#34;تويتر&#34;.. وهذه آخر رسالة

إليسا تعتزل "تويتر".. وهذه آخر رسالة

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

عربي

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

الأردن يحيي عيد الجلوس الملكي الـ21

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)

وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بفيروس (كورونا)

مسلحون يقتحمون حقل الشرارة النفطي الليبي لإغلاقه

مسلحون يقتحمون حقل الشرارة النفطي الليبي لإغلاقه

هل شاركت إسرائيل مع السعودية في مشروع &#34;نيوم&#34;؟

هل شاركت إسرائيل مع السعودية في مشروع "نيوم"؟