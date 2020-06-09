مسلحون يقتحمون حقل الشرارة النفطي الليبي لإغلاقه

حقل الشرارة النفطي في ليبيا (أرشيف)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان اليوم الثلاثاء، إن قوة مسلحة دخلت حقل الشرارة وطالبت الموظفين بإيقاف العمل فيه، وذلك بعد ساعات من بداية عمليات التشغيل والصيانة.



وقال البيان الذي نقلته وكالة "رويترز": " "أعطت المؤسسة الوطنية للنفط الأوامر لموظفيها في الموقع برفض الانصياع لأي أوامر عسكرية فيما يخص التشغيل والصيانة لعدم الاختصاص والمعرفة بالعواقب والتبعات".



ولم يذكر البيان إلى أي جهة تنتمي القوة المسلحة.



ويأتي ذلك بعد إعادة تشغيل حقل الشرارة السبت الماضي، وذلك بعد توقفه منذ شهر يناير.



وكان حقل الشرارة ينتج نحو 300 ألف برميل من النفط يوميا قبل إغلاقه على خلفية النزاع بين قوات "الجيش الوطني الليبي" والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.