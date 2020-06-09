حماس رداً على الشيخ: تصريحاتكم تُؤكد عدم تبني أي استراتيجية لمواجهة الضم

المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، حول منع عمليات المقاومة، يؤكد من جديد أن قيادة السلطة، لم تغير من سياستها في التعامل مع الاحتلال، برغم إعلانها وقف التنسيق الأمني.



وذكر المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، الثلاثاء، أن هذه التصريحات، استمرار لرهان السلطة على العلاقة مع الاحتلال، وعدم جديتها في تبني أي استراتيجية مواجهة لمشروع الضم الإسرائيلي.



وأضاف قاسم "استمرار تبني قيادة السلطة لخطاب وسلوك سياسي بعيداً عن الإجماع الوطني، يضعف قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات، ويعطي الاحتلال والإدارة الأمريكية، قدرة أكبر على تمرير مخططاتهم".



وأشار إلى أن المطلوب من السلطة، تطبيق قراراتها بوقف التعامل مع الاحتلال، وتطبيق ذلك على الأرض، ووقف سلوكها المتفرد والاقتراب من حالة الإجماع الوطني الداعية لتبني استراتيجية مواجهة، يشارك فيها الكل الوطني.