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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: استئناف الزيارات لأسيرات الداخل بدءًا من غدٍ الأربعاء

هيئة الأسرى: استئناف الزيارات لأسيرات الداخل بدءًا من غدٍ الأربعاء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قررت استئناف الزيارات، يوم غد الأربعاء، لأسيرات الداخل المحتل فقط.

وأوضحت الهيئة، أن زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم بالسجون، لا زالت متوقفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ضمن ما ادّعت سلطات الاحتلال به، أنّها إجراءات للحد من تفشي فيروس (كورونا) في السجون.

وبينت، أنه لا يزال مجهولاً بعد، تاريخ إعادة الزيارات للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلية، ومراكز التوقيف، ومن غير المعروف أيضاً، آليات وإجراءات العودة الى تنفيذ الزيارات بعد هذا الانقطاع الطويل.

 

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