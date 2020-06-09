لجنة الطوارئ بالقدس: تتبع 78 طالبة بمدرسة "شعفاط" بعد إصابة مدرسة بـ (كورونا)

وأضاف عضو لجنة طوارئ القدس، أنه جرى تتبع 78 طالبة، تواجدن بالمدرسة، علماً أن الدوام كان في الفترة الماضية للهيئة التدريسية دون الطلبة، كما أنه جرى تتبع المخالطين للمصابة خلال الأسبوعين الماضيين على أن يخضعوا جميعاً للحجر

المنزلي.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو لجنة طوارئ القدس، منير الغول: إن إغلاق مدرسةشعفاط الرسمية للبنات، حتى السابع عشر من الشهر الجاري، جاء بعد الحصول على إذن رسمي من وزارة الصحة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال، وذلك بسبب إصابة إحدى معلمات المدرسة بفيروس (كورونا).وأوضح الغول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم حجر 60 معلماً ومعلمة و5 أذنة وعاملين في شركة تنظيف، وثلاث سكرتيرات، مشدداً على ضرورة التزامهم بالحجر الصحي في منازلهم، حتى السابع عشر من هذا الشهر والعودة للدوام في اليوم التالي.