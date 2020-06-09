المطران حنا: ارتفاع نسبة الاعتقالات هدفه تكريس الهيمنة الاحتلالية على المدينة المقدسة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم: إنه ارتفعت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاعتقالات في مدينة القدس، وذلك من كافة الأعمار، وبطرق تعسفية ظالمة، وإننا إذ نعرب عن تضامننا مع جميع الذين تم اعتقالهم، واستجوابهم، فإننا نؤكد بأن سياسات الاعتقال في مدينة القدس، إنما هدفها تكريس الهيمنة الاحتلالية على المدينة المقدسة، وإضعاف وتهميش الحضور الفلسطيني في هذه المدينة المباركة.





وقال: إنها سياسة كم للأفواه، وتخويف وترهيب للمقدسيين، وخاصة في هذه الظروف العصيبة، التي تمر بها مدينة القدس في ظل هجمة استيطانية غير مسبوقة، واستهداف للمقدسات والأوقاف وللمؤسسات الوطنية، وكذلك للشخصيات الدينية والوطنية والاعتبارية في المدينة المقدسة.





وتابع: إن هذه الاعتقالات التعسفية مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلاً، ولن تؤثر على معنويات المقدسيين، وإرادتهم الصلبة في الدفاع عن مدينتهم ومقدساتهم.





رام الله - دنيا الوطنوختم: الفلسطينيون ليسوا مستعدين للاستسلام، مهما اشتدت حدة الضغوطات، والمؤامرات، والممارسات الظالمة التي تستهدفهم.