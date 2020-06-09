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عبر الفيديو.. الشرطي السابق المتهم بقتل جورج فلويد يمثل أمام المحكمة

عبر الفيديو.. الشرطي السابق المتهم بقتل جورج فلويد يمثل أمام المحكمة
ضابط شرطة مينيابوليس المتهم بارتكاب جريمة قتل الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد
رام الله - دنيا الوطن
حدد قاض مبلغ مليون دولار، ككفالة لضابط شرطة مينيابوليس المتهم بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية في وفاة الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد.

ولم يقل ديريك شوفين شيئا تقريبا، خلال جلسة استماع استغرقت 11 دقيقة، بعد ظهر الاثنين، وقد ظهر فيها على شاشة تلفزيونية من سجن ولاية مينيسوتا المشدد الحراسة في أوك بارك هايتس، وفق ما نقلته قناة (الحرة) الأمريكية. 

ولم يعترض محاميه، إريك نيلسون، على الكفالة، وقد تم رفع قيمتها من مبلغ نصف مليون دولار، الذي تم تحديده في البداية في القضية.

ولم يتحدث نيلسون مع الصحفيين.

وتم تحديد موعد مثول شوفين المقبل أمام المحكمة في 29 من الشهر الجاري.

القضاء اختار إبقاء المتهم في سجنه على أن تجرى المحاكمة عبر الفيديو، تفاديا لأي ردود فعل أو توتر في المحكمة وخارجها، بحسب بيان رسمي من المحكمة.

ويواجه الشرطي السابق ديريك شوفين تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية وهو ما يرجح أن تتجاوز عقوبته ثلاثين سنة من السَّجن.

وقال عمدة منيابوليس جاكوب فراي في بيان إن "قضية جورج فلويد تتطلب أكثر من مساءلة الجناة، إنها تتطلب إصلاحات هيكلية عميقة".

وتوفي فلويد عن 46 سنة في مدينة مينيابوليس في وسط غرب البلاد عندما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه لنحو تسع دقائق. 

وأعادت وفاته تأجيج الغضب الذي يشعر به الأميركيون منذ فترة طويلة إزاء عمليات القتل بحق الأميركيين السود، وأطلقت العنان لموجة من الاضطرابات المدنية على الصعيد الوطني لم تشهد لها الولايات المتحدة مثيلاً منذ اغتيال مارتن لوثر كينغ جونيور عام 1968.

فيديو ارشيفي

 


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