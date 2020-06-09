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  • الإعلان عن انتهاء أزمة الأقساط الدراسية بجامعة الأقصى رسمياً

شؤون فلسطينية

الإعلان عن انتهاء أزمة الأقساط الدراسية بجامعة الأقصى رسمياً

الإعلان عن انتهاء أزمة الأقساط الدراسية بجامعة الأقصى رسمياً
جامعة الاقصى
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الاثنين، انتهاء أزمة الأقساط الدراسية في جامعة الأقصى الحكومية بغزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، انتهت الأزمة بعد متابعة حثيثة من وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، الدكتور محمود أبو مويس، ومجلس الجامعة، الذي قرر فتح كافة الخدمات الطلابية للطلبة على الصفحات الإلكترونية، بما فيها منصة التعليم الإلكتروني (مودل) لإتاحة الفرصة لهم لاستكمال جميع أعمال الفصل الدراسي الثاني 2019- 2020، وتأجيل تسديد جميع الأقساط المتراكمة على الطلبة والمستحقة عن الفصول السابقة، قبل الفصل الدراسي الثاني 2019- 2020.

وقالت جامعة الأقصى عبر موقعها الرسمي: انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا وتقديراً من إدارة الجامعة للظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، وفي ظل جائحة (كورونا)، (كوفيد- 19)، وحرصاً على استمرار المسيرة التعليمية، اجتمع مجلس جامعة الأقصى يوم الأحد الموافق 07/06/2020 لبحث موضوع الأقساط الدراسية المستحقة على أبنائنا الطلبة، وقرر ما يلي:

1. فتح كافة الخدمات الطلابية للطلبة على الصفحات الإلكترونية بما فيها منصة التعليم الإلكتروني (مودل ) لإتاحة الفرصة لهم لاستكمال جميع أعمال الفصل الدراسي الثاني 2019- 2020.

2. تأجيل تسديد جميع الأقساط المتراكمة على الطلبة والمستحقة عن الفصول السابقة، قبل الفصل الدراسي الثاني 2019- 2020.

3. تأجيل تسديد الأقساط المستحقة على الطلبة عن الفصل الدراسي الثاني 2019- 2020 للحالات الاجتماعية المصنفة (سيئة جداً حسب البحث الاجتماعي).

4. تسديد قسط واحد فقط من المبالغ المستحقة على باقي الطلبة من رسوم الفصل الدراسي الثاني 2019- 2020 حتى موعد أقصاه 2020/6/13.

5. الحد الأدنى لقيمة القسط المطلوب (20) عشرون ديناراً أردنياً وكحد أقصى (50) خمسون ديناراً أردنياً، حسب الآلية المعتمدة لدى عمادة شؤون الطلبة.

6. على جميع الطلبة الالتزام بما تقرر أعلاه، ومن لم يلتزم في الموعد المحدد، سيتم منحه قرار غير مكتمل، حقه في الفصل الدراسي.

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