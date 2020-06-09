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وزير خارجية الصومال: تمثيل بلادنا في المنظمات الدولية جيد جدا

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عوض إن تمثيل بلاده في المنظمات الدولية جيد جدا، والصومال عضو في منظمات دولية عدة ويشارك بفعالية وتأثير قوي في المحافل الدولية.

عوض وفي حديث خاص للتلفزيون العربي اعتبر أن منطقة القرن الإفريقي سائرة للوصول إلى تعاون سياسي اقتصادي أمني، وأشار إلى أن الحياد الإيجابي هو شعار سياسات الصومال الخارجية.

وحول علاقات بلاده الخارجية، أشاد عوض  بالعلاقات بين بلاده وقطر كاشفا أنها تزداد قوة، واعتبر أن تركيا هي أقوى حليف للشعب للصومالي وتشكل الوجهة الأولى للتجار الصوماليين ولمن يحتاج العلاج. 

أحمد عوض أشاد بالعلاقات مع اثيوبيا، وقال إن الصومال ترك خلفه الخلافات التي شهدتها منطقة القرن الإفريقي وخاصة بين الصومال وإثيوبيا.

وحول العلاقة مع دولة الإمارات كشف عوض أن العلاقات تشوبها بعض الصعوبات وعدم التفاهم، معتبرا أن شركة موانئ دبي أساءت للصومال وعرّضت سيادته ووحدة أراضيه للخطر، والصومال صبر إلى الآن لكن الصبر له حد.

 وزير الخارجية قال إن الصومال بلد غني ويمكن أن يدعم الأمن الاقتصادي للعالم العربي، لكنه يحتاج إلى الدعم وينتظر دعما أكبر من الدول العربية الشقيقة.

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