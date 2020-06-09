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الدفاع المدني: تعاملنا مع 120 حادث إطفاء وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

الدفاع المدني: تعاملنا مع 120 حادث إطفاء وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية
صورة أرشيفية لمهمات رجال الدفاع المدني
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 120 حادث إطفاء وإنقاذ، حيث أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنه تم السيطرة على 90 حريقاً بأعشاب وأشجار في مختلف محافظات الوطن، نتج عنها احتراق 530 شجرة.

وبحسب التقرير، عملت طواقم الإطفاء في محافظة طوباس على إخماد حرائق متفرقة بالمحافظة، كانت قد امتدت لمئات الدونمات وألحقت أضراراً بـ 250 شجرة زيتون.

كما وتمت السيطرة على حريق "بالات" قش في بلدة بورين، نتج عنها احتراق 300 بالة، فيما سيطرت طواقم الإطفاء في محافظة جنين على 26 حريق أعشاب وأشجار، وهي الأعلى بين المحافظات، وتركزت هذه الحرائق في بلدة برطعة، وتسببت بخسارة ما يقارب 50 شجرة حرجية، بالإضافة للسيطرة على حريق أعشاب امتد لأشجار في منطقة "السروج" تسبب بخسارة 100 شجرة لوز، كما اندلع حريق بأشجار في بلدة عارورة، نتج عنه احتراق 70 شجرة زيتون.

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