دولي

تحذيرات من موجة جديدة واسعة النطاق لفيروس (كورونا) في إسرائيل

تحذيرات من موجة جديدة واسعة النطاق لفيروس (كورونا) في إسرائيل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، من احتمال اجتياح موجة ثانية من فيروس (كورونا) قد تنتشر على نطاق واسع. 

وأوردت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية)، أن وزارة الصحة الإسرائيلية، أعدت سيناريو للتعامل مع موجة ثانية من تفشي الفيروس على نطاق واسع. 

وتشير التقديرات إلى أن آلاف المصابين، سيضطرون إلى استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي. 

في هذه الأثناء، ذكر مصدر إعلامي إسرائيلي، أن المستشفيات الحكومية والعامة في البلاد، على شفا انهيار اقتصادي في أعقاب أزمة (كورونا). 

وأضاف المصدر، أن المستشفيات غرقت في ديون مالية، تقدر بمئات ملايين الشواكل، بعد فقدان إيرادات بسبب تقليص عدد العمليات الجراحية والفحوصات في العيادات الخارجية، وتراجع السياحة العلاجية. 

تحذيرات دولية

وفي ذات السياق، حذرت منظمة الصحة العالمية من التراخي في الانضباط بتعليمات الوقاية من الفيروس لدى عامة الناس، مشيرةً الى أنه سجل أمس، أعلى رقم إصابات يومي بالفيروس في أنحاء العالم، وهو أكثر من 136 ألف مصاب جديد، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. 

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم: إن 75% من الأشخاص، الذين انتقلت إليهم العدوى أمس، يعيشون في الأمريكيتين، وفي دول شرق أسيا.

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