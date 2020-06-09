إسرائيل تُجمد القانون الذي يُتيح للشاباك تعقب مرضى (كورونا)





وأبدى رئيس جهاز شاباك، ناداف أرغمان، حسب موقع قناة (i24NEWS)، تحفظه من الاستمرار باستخدام التعقب الرقمي للجهاز، قائلًا: إنه وبالرغم من الزيادة بعدد حالات المصابين في الأسابيع الأخيرة، إلا أننا لم نقم بأي تعقب رقمي للمرضى.





واقترح أرغمان، تجميد العمل على التشريع القانوني بالخصوص، وتجهيز البنية التحتية لقانون يعمل على تنظيم ذلك، مشددًا على أنه يمكن التشديد على تطوير قدرات تكنلوجية مدنية، بدلًا من التعقب الحالي، وغالبية الوزراء، وافقوا على موقفه.





المجلس الوزاري المصغر لبحث انتشار (كورونا)، اجتمع لأول مرة صباح أمس، مع الزيادة في انتشار الوباء بإسرائيل، بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني غانتس، ووزير الصحة، يولي ادلشتاين.





ويتضح من المعلومات المتوفرة، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، أجري أكثر من 12 ألف فحص، كشف خلالها عن 138 إصابة جديدة، ويدور الحديث عن زيادة بنسبة 7%.

رام الله - دنيا الوطنأقرت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس، خلال جلسة (كبينيت كورونا) التوقف عن استخدام الوسائل التقنية لجهاز (شاباك) لتعقب مرضى (كورونا) والمخالطين لهم، وتجميد القانون الذي يُتيح للجهاز تعقب المصابين.