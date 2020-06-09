عاجل

  • الإعلان عن انتهاء أزمة الأقساط الدراسية بجامعة الأقصى رسمياً

شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط ما يزيد عن كيلو غرام من المواد المخدرة في جنين

الشرطة تضبط ما يزيد عن كيلو غرام من المواد المخدرة في جنين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة، فجر اليوم الثلاثاء، ما يزيد عن كيلو غرام مواد يشتبه أنها مخدرة، في منزل بمدينة جنين، وقبضت على صاحبه.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه بناء على معلومات، توصلت لها إدارة مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة، تفيد بوجود كمية من المخدرات، داخل منزل أحد التجار، بهدف ترويجها، وعلى الفور، تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، وتحركت قوة من الشرطة للمنزل، وبتفتيشه ضبطت مادة يشتبه أن تكون مادة القنب الهندي المصنع، ومادة الحشيش، وكمية يشتبه أن تكون الكوكاين المخدر، والذي يعد من أخطر أنواع المخدرات.

وأضافت بأن القوة تمكنت من القبض على صاحب المنزل، وتوقيفه، والتحرز على المضبوطات؛ لحين استكمال الإجراءات القانونية، وإحالة القضية للنيابة العامة.

أخبار ذات صلة

المطران حنا: ارتفاع نسبة الاعتقالات هدفه تكريس الهيمنة الاحتلالية على المدينة المقدسة

المطران حنا: ارتفاع نسبة الاعتقالات هدفه تكريس الهيمنة الاحتلالية على المدينة المقدسة

حسين الشيخ لـ&#34;إسرائيل&#34;: إما وقف الضم أو احتلال الضفة بأسرها.. و&#34;سنُخفض ميزانية رواتب غزة&#34;

حسين الشيخ لـ"إسرائيل": إما وقف الضم أو احتلال الضفة بأسرها.. و"سنُخفض ميزانية رواتب غزة"

وزيرة الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في القدس وأريحا

وزيرة الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في القدس وأريحا

الإعلان عن انتهاء أزمة الأقساط الدراسية بجامعة الأقصى رسمياً

الإعلان عن انتهاء أزمة الأقساط الدراسية بجامعة الأقصى رسمياً

الدفاع المدني: تعاملنا مع 120 حادث إطفاء وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

الدفاع المدني: تعاملنا مع 120 حادث إطفاء وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يهدم خمسة مساكن في بلدة السواحرة ويستولي على محتوياتها

الاحتلال يهدم خمسة مساكن في بلدة السواحرة ويستولي على محتوياتها

المالكي: كندا تؤكد عبر وزير خارجيتها أن الضم مخالف للقانون الدولي

المالكي: كندا تؤكد عبر وزير خارجيتها أن الضم مخالف للقانون الدولي

جداول الاعمال: القضاء الأعلى بغزة يُعلن استئناف العمل في محاكم الصلح والبداية

جداول الاعمال: القضاء الأعلى بغزة يُعلن استئناف العمل في محاكم الصلح والبداية

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

الدفاع المدني: تعاملنا مع 120 حادث إطفاء وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

الدفاع المدني: تعاملنا مع 120 حادث إطفاء وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يهدم خمسة مساكن في بلدة السواحرة ويستولي على محتوياتها

الاحتلال يهدم خمسة مساكن في بلدة السواحرة ويستولي على محتوياتها

سلطات الاحتلال تُسلم الأسير المحرر عنان نجيب إخطاراً بإبعاده عن القدس

سلطات الاحتلال تُسلم الأسير المحرر عنان نجيب إخطاراً بإبعاده عن القدس

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من العيسوية بالقدس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من العيسوية بالقدس

إصابة اثتين من إطفائية بلدية الخليل خلال عملهما

إصابة اثتين من إطفائية بلدية الخليل خلال عملهما

الاحتلال يُمدد الاعتقال الإداري للأسير مفيد شديد للمرة الثالثة

الاحتلال يُمدد الاعتقال الإداري للأسير مفيد شديد للمرة الثالثة

الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان بالقدس المحتلة

الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان بالقدس المحتلة

منوعات

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ &#34;بلازما دم المتعافين&#34;

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ "بلازما دم المتعافين"

إليسا تعتزل &#34;تويتر&#34;.. وهذه آخر رسالة

إليسا تعتزل "تويتر".. وهذه آخر رسالة

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

فرح بسيسو تعلق على صورتها الأخيرة.. وتعتز بـ&#34;فلسطينيتها&#34;

فرح بسيسو تعلق على صورتها الأخيرة.. وتعتز بـ"فلسطينيتها"

عربي

(رويترز) تكشف عن قرار سعودي مهم بشأن موسم الحج للعام الجاري

(رويترز) تكشف عن قرار سعودي مهم بشأن موسم الحج للعام الجاري

الرئيس التونسي يصدر أمراً بشأن حظر التجول في البلاد

الرئيس التونسي يصدر أمراً بشأن حظر التجول في البلاد

السعودية تُغلق 71 مسجداً بسبب فيروس (كورونا)

السعودية تُغلق 71 مسجداً بسبب فيروس (كورونا)

إسرائيل تُهدد لبنان وحزب الله بـ &#34;الضربة القاصمة&#34;

إسرائيل تُهدد لبنان وحزب الله بـ "الضربة القاصمة"