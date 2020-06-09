الشرطة تضبط ما يزيد عن كيلو غرام من المواد المخدرة في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة، فجر اليوم الثلاثاء، ما يزيد عن كيلو غرام مواد يشتبه أنها مخدرة، في منزل بمدينة جنين، وقبضت على صاحبه.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه بناء على معلومات، توصلت لها إدارة مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة، تفيد بوجود كمية من المخدرات، داخل منزل أحد التجار، بهدف ترويجها، وعلى الفور، تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، وتحركت قوة من الشرطة للمنزل، وبتفتيشه ضبطت مادة يشتبه أن تكون مادة القنب الهندي المصنع، ومادة الحشيش، وكمية يشتبه أن تكون الكوكاين المخدر، والذي يعد من أخطر أنواع المخدرات.



وأضافت بأن القوة تمكنت من القبض على صاحب المنزل، وتوقيفه، والتحرز على المضبوطات؛ لحين استكمال الإجراءات القانونية، وإحالة القضية للنيابة العامة.