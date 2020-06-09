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جداول الاعمال: القضاء الأعلى بغزة يُعلن استئناف العمل في محاكم الصلح والبداية

جداول الاعمال: القضاء الأعلى بغزة يُعلن استئناف العمل في محاكم الصلح والبداية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المجلس الأعلى للقضاء، بغزة، استئناف العمل بكافة القضايا أمام محاكم الصلح والبداية، بدءاً من اليوم الثلاثاء، مع إعطاء الأولوية للقضايا ذات اللاصق الأحمر، وقضايا القتل، وقضايا الموظفين الجزائية. 

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في غزة، محمد عابد، في بيان صحفي، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومراعاة الضوابط والتعميمات الواردة من الجهات الطبية والمختصة، من حيث تناسب أعداد المتقاضين مع أماكن انعقاد الجلسات، وعدد الحضور في مرافق المحكمة، والتباعد الجسدي، والالتزام بلبس اللثام الطبي، بالإضافة إلى: "منع تواجد أي مواطن ليس له عمل رسمي باستثناء أصحاب العلاقة المباشرة".

ونشرت الصفحة الخاصة بالقضاء الأعلى بقطاع غزة، جدول أعمال محكمة صلح رفح للدعاوى المدنية ليوم الأربعاء 10/06/2020:
وجدول أعمال محكمة بداية خانيونس للدعاوى المدنية ليوم الثلاثاء 09/06/2020:
كشف جلسات محكمة بداية شمال غزة ليوم الثلاثاء 09/06/2020:
مُرفق كشف الاستئنافات المدنية المحجوز للحكم من قبل الهيئة الثالثة بجلسة 15/06/2020:
مُرفق كشف جلسات محكمة صلح رفح ليوم الثلاثاء الموافق 09/06/2020:

كشف سابق لجلسات الأحد 07/06/2020 محكمة صلح غزة.

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