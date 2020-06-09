سلطات الاحتلال تُسلم الأسير المحرر عنان نجيب إخطاراً بإبعاده عن القدس

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، إبعاد أسير محرر عن المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ سلطات الاحتلال، سلمت المحرر عنان نجيب، إخطاراً بإبعاده عن مدينة القدس، لمدة 6 أشهر.

وتقوم سلطات الاحتلال بشكل يومي، بتسليم إخطارات إبعاد للمواطنين المقدسيين، بهدف التضييق على سكان القدس، في إطار تفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

