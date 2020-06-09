عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية

مستوطنون يقتحمون الأقصى- أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الخاصة، وأدوا صلوات تلمودية.



وأفادت مصادر محلية، أن ما يقارب من 52 مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى، وقاموا بجولة استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية علنية.



واستأنفت عصابات المستوطنين، اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى، في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال من استهداف المقدسيين، وملاحقة المرابطين، وإبعادهم عن المسجد لتسهيل الاقتحامات.



