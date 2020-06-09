أردوغان: اتفقت مع ترامب على "بعض القضايا" بشأن ليبيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إنه بحث الصراع في ليبيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية الاثنين، وإنهما اتفقا على "بعض القضايا" المتعلقة بالتطورات هناك.



وقال أردوغان في مقابلة مع تلفزيون (تي.آر.تي) الرسمي نقلته (رويترز)، "قد تبدأ حقبة جديدة بين تركيا والولايات المتحدة بعد مكالمتنا الهاتفية، اتفقنا على بعض القضايا" لكنه لم يذكر تفاصيل.



وذكر البيت الأبيض، أن ترامب بحث مع الرئيس التركي الحرب في ليبيا، والشأن السوري، والأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط؛ لكنه لم يقدم تفاصيل.



ودعت مصر إلى وقف إطلاق النار، بدءاً من يوم الاثنين في إطار مبادرة، تقترح أيضاً مجلس قيادة منتخباً، ورحبت روسيا والإمارات بالمقترح المصري.



لكن أردوغان، قال: إن حكومة السراج، ستواصل القتال حتى تسيطر على مدينة سرت الساحلية، وقاعدة الجفرة الجوية، التي تقع بمنطقة استراتيجية بالجنوب في البلد المُنتج للنفط.



وقال أردوغان "الهدف الآن هو السيطرة على كل منطقة سرت وإنجاز الأمر، هذه مناطق بها آبار نفط، إنها ذات أهمية كبيرة".



وأضاف أردوغان، أنه سيبحث أيضاً دور موسكو في ليبيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك مد روسيا للجيش الوطني الليبي بطائرات روسية، ودفاعات جوية من طراز بانتسير.



وقال الرئيس التركي "لديهم بانتسير هناك، لقد أرسلوا 19 طائرة حربية إلى ليبيا، بعد التحدث معه، يمكننا التخطيط لما هو قادم".