الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من العيسوية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال داهموا منازل المعتقلين وعبثوا بمحتوياتها، وهم: يزن بسام، ومحمد عصمت، ومحمد مبتسم، وجميعهم من عائلة عبيد.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال داهموا منازل المعتقلين وعبثوا بمحتوياتها، وهم: يزن بسام، ومحمد عصمت، ومحمد مبتسم، وجميعهم من عائلة عبيد.
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