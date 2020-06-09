الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من العيسوية بالقدس

صورة لجنود الاحتلال الاسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال داهموا منازل المعتقلين وعبثوا بمحتوياتها، وهم: يزن بسام، ومحمد عصمت، ومحمد مبتسم، وجميعهم من عائلة عبيد.