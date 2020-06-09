إصابة اثتين من إطفائية بلدية الخليل خلال عملهما

أُصيب اثنان من طواقم اطفائية بلدية الخليل، بجراح، خلال عملهما في إخماد حرائق، اشتعلت في عدة أماكن بمدينة الخليل.





وأوضح أيمن ناصر الدين، رئيس وحدة الإطفاء والسلامة في بلدية الخليل، أن زميليه، رفعت زاهدة، وعماد السلايمة، أصيب أحدهما بحروق طفيفة، خلال قيامهما بإخماد نيران، اشتعلت في مجمع للسيارات القديمة.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف بأن طواقم الإطفائية في مركز الفحص والمقاطعة، عملت على إخماد عدة حرائق في أراض مفتوحة، وقريبة من المنازل.وناشد ناصر الدين، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في تعاملهم مع الحرائق، وعدم إضرام النيران في ظل ارتفاع درجات الحرارة.