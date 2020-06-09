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شؤون فلسطينية

حماس تُطالب باتخاذ خطوات جادة وفعلية لمنع مخططات الضم

حماس تُطالب باتخاذ خطوات جادة وفعلية لمنع مخططات الضم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المواقف العربية والدولية المعلنة، التي ترفض نية الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ عمليات ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وطالب الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم في تصريح عبر موقع الحركة الرسمي، باتخاذ خطوات جادة وفعلية وعملية على الأرض؛ للضغط على الاحتلال، والإدارة الأمريكية لمنع تنفيذ هذه السياسة.

وبيّن قاسم، أنه لا يمكن الاكتفاء بالمواقف الإعلامية والسياسية، لأن الاحتلال تعوّد على التمرد على الإجماع الدولي، ويتصرف على الدوام كبلطجي خارج عن القانون.

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