الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان بالقدس المحتلة

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.





وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، خالد أبو تايه: إن جرافة تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، هدمت منزلاً في حي سويح- رأس العامود، مقام منذ 6 سنوات، تعود ملكيته للمواطنة عائشة حجازي، التي تُعيل ثمانية أطفال.

رام الله - دنيا الوطنوأوضح، أن العائلة كانت قد تلقت أمراً بالهدم قبل 6 أشهر تقريباً، ولم تستطع توكيل محامٍ أو مهندس بسبب ظروفها الصعبة.