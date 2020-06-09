دولي

إدارة ترامب تخطط لجولة رئاسية رغم مخاطر (كورونا)

إدارة ترامب تخطط لجولة رئاسية رغم مخاطر (كورونا)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
بعد أسابيع من الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، يبحث كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومسؤولو حملته الانتخابية، عن طرق آمنة لتأمين مغادرته العاصمة واشنطن، بهدف القيام بجولات في بعض الولايات.

وعلى الرغم من أن الإرشادات تحث الأميركيين على تجنب الرحلات غير الضرورية، وتصاعد تحذيرات خبراء الصحة من خطر تخفيف ممارسات التباعد الاجتماعي مبكراً، فإن كبار المستشارين يبحثون سُبلاً لتمكين ترامب من زيارة العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمتضررين الذين فقدوا وظائفهم. 

ولم يقرر توقيت السفر بعد، لكن البيت الأبيض، يرجح بأن الأسبوع الذي يبدأ في الرابع من أيار/ مايو المقبل، سيكون مناسباً لمغادرة الرئيس واشنطن، عقب رحلات نائبه مايك بنس، الذي عاد أخيراً من ولايتي كولورادو وويسكنسون.

وبحسب (اندبندنت) عربية، تقر إدارة ترمب بأن الشهر المقبل، سيكون مناسباً لبعض الرحلات السريعة، ومن المقرر بالفعل أن يتحدث الرئيس الأميركي في حفل تخرج الأكاديمية العسكرية، في ويست بوينت، نيويورك، في منتصف جزيران/ يونيو المقبل، مع التأكيد على أن يجمع أي سفر خارج العاصمة، وجود سبب واضح لاستخدام موارد كبيرة مثل الطائرة الرئاسية، وفي الوقت نفسه بعث رسالة للعامة، بأنهم ما زالوا بحاجة إلى أخذ الفيروس التاجي على محمل الجد.

ويحرص ترامب على عودة نشاط حملته الانتخابية، لكن جدوله حالياً لا يضم أي تجمعات من المقرر إقامتها، ويقيّم كبار المسؤولين المشاركين في جهود إعادة الانتخاب أفضل الطرق لتنظيم التجمعات المحتملة، كما تراقب الحملة عن كثب الولايات التي تتجه إلى إعادة الفتح، كونها في نهاية المطاف قد تكون وجهات الأحداث المقبلة.

وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن أزمة الصحة العامة المستمرة، تعهدت الحملة بعقد تجمعاتها مجدداً قبل الانتخابات العامة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وقال، تيم مورتو، مدير التواصل في حملة ترامب: إن أزمة الفيروس سوف تمُر، مشيراً إلى  تطلع الرئيس للعودة إلى مسار الحملة مجدداً، وتيقنه من إقامة التجمعات لمخاطبة الشعب الأميركي.

لكنه من غير المعروف، متى قد يحدث ذلك، نظراً لقواعد التباعد الاجتماعي، كما تحذر معظم الولايات من أن تنظيم التجمعات الجماهيرية يعد أمراً سابقاً لأوانه، وشهد الثاني من مارس (آذار) الماضي، آخر تجمع لترمب في شارلوت بولاية نورث كارولينا، ثم سافر إلى فلوريدا في السادس من الشهر نفسه، لجمع التبرعات، قبل أن يعود إلى واشنطن.

وفي ظل الضربات الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها الولايات المتحدة إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، والإغلاق الحكومي في أنحاء البلاد، عدَّ ترمب، الجمعة الماضي، التجمعات "جزءاً مهماً في السياسة"، وأعرب عن أمله في عودة نشاط حملته الانتخابية قريباً، متوقعاً "أنها ستكون أكبر من أي وقت مضى".

أخبار ذات صلة

الصحة العالميةً: فيروس (كورونا) يزداد سوءاً في أنحاء العالم

الصحة العالميةً: فيروس (كورونا) يزداد سوءاً في أنحاء العالم

بعد قفزة بالإصابات.. إسرائيل تقرر تخفيف قيود (كورونا)

بعد قفزة بالإصابات.. إسرائيل تقرر تخفيف قيود (كورونا)

إثيوبيا ترفض التراجع عن قرار تعبئة سد النهضة

إثيوبيا ترفض التراجع عن قرار تعبئة سد النهضة

بريطانيا: متظاهرون يحطمون تمثال &#34;إدوارد كولستون&#34; رمز العبودية

بريطانيا: متظاهرون يحطمون تمثال "إدوارد كولستون" رمز العبودية

تركيا: الفنادق تبدأ باستقبال حجوزات من سياح العالم

تركيا: الفنادق تبدأ باستقبال حجوزات من سياح العالم

أمريكا: بعد احتجاجات.. عمدة نيويورك يعلن &#34;الخطوة الكبيرة&#34;

أمريكا: بعد احتجاجات.. عمدة نيويورك يعلن "الخطوة الكبيرة"

ألمانيا: القرار الأمريكي بسحب قوات من ألمانيا غير مقبول

ألمانيا: القرار الأمريكي بسحب قوات من ألمانيا غير مقبول

صحيفة: تركيا تشير إلى احتمال تعزيز تعاونها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية

صحيفة: تركيا تشير إلى احتمال تعزيز تعاونها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من العيسوية بالقدس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من العيسوية بالقدس

الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان بالقدس المحتلة

الاحتلال يهدم منزلاً في سلوان بالقدس المحتلة

وزارة التنمية الاجتماعية تستكمل ورشاتها التدريبيّة حول منهجيّة إدارة الحالة

وزارة التنمية الاجتماعية تستكمل ورشاتها التدريبيّة حول منهجيّة إدارة الحالة

حنا عيسى: إجراءات الاحتلال في القدس باطلة

حنا عيسى: إجراءات الاحتلال في القدس باطلة

انخفاض على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري

انخفاض على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري

الرئيس عباس يعزي النخالة بوفاة المناضل رمضان شلَح

الرئيس عباس يعزي النخالة بوفاة المناضل رمضان شلَح

مجلس الوزراء يدعو المواطنين للتقيد الصارم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس (كورونا)

مجلس الوزراء يدعو المواطنين للتقيد الصارم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس (كورونا)

حماس تُصدر بياناً بشأن محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال في الأردن

حماس تُصدر بياناً بشأن محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال في الأردن

منوعات

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

شيرين تنفي خلافها مع زوجها بصورة رومانسية جداً.. ومفاجأة بشأن إصابتهما بـ(كورونا)

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

اسم ريم البارودي الحقيقي يفاجئ الجمهور

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ &#34;بلازما دم المتعافين&#34;

آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد حقنها بـ "بلازما دم المتعافين"

إليسا تعتزل &#34;تويتر&#34;.. وهذه آخر رسالة

إليسا تعتزل "تويتر".. وهذه آخر رسالة

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

رسالة بخط يد عادل إمام لهذا الإعلامي

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

فنانة إسبانية شهيرة تبهر الجميع بأغنية لنانسي عجرم.. وهكذا تفاعلت الأخيرة

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

شاهد كيف رد الإعلامي الكويتي صالح الراشد على المشككين برجولته

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

كارلا حداد تعلن طلاقها رسمياً من الفنان طوني أبو جودة

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

فرح بسيسو تعلق على صورتها الأخيرة.. وتعتز بـ&#34;فلسطينيتها&#34;

فرح بسيسو تعلق على صورتها الأخيرة.. وتعتز بـ"فلسطينيتها"

عربي

الرئيس التونسي يصدر أمراً بشأن حظر التجول في البلاد

الرئيس التونسي يصدر أمراً بشأن حظر التجول في البلاد

السعودية تُغلق 71 مسجداً بسبب فيروس (كورونا)

السعودية تُغلق 71 مسجداً بسبب فيروس (كورونا)

إسرائيل تُهدد لبنان وحزب الله بـ &#34;الضربة القاصمة&#34;

إسرائيل تُهدد لبنان وحزب الله بـ "الضربة القاصمة"

الأزهر الشريف يُحرم بيع بلازما دم المتعافين من فيروس (كورونا)

الأزهر الشريف يُحرم بيع بلازما دم المتعافين من فيروس (كورونا)