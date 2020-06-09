شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء صافية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صافية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق نهاراً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام، ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراَ نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق وبارداً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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