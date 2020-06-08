شؤون فلسطينية

انخفاض على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري

انخفاض على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهاراً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا  والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراَ نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق وباردا و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: 

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-16 28-16 28-16 بيت لحم 28-16 28-16 28-16
رام الله والبيرة 26-15 26-15 26-15 طولكرم 29-19 29-19 29-19
نابلس 29-17 29-17 29-17 قلقيلية 29-19 29-19 29-19
جنين 32-20 32-20 32-20 سلفيت 28-16 28-16 28-16
طوباس 32-20 32-20 32-20 روابي 29-17 29-17 29-17
الخليل 27-15 27-15 27-15 غزه 28-20 28-20 28-20
أريحا 36-24 36-24 36-24 خانيونس 28-20 28-20 28-20
الأغوار الشمالية 34-22 34-22 34-22 رفح 29-19 29-19 29-19

أخبار ذات صلة

رئيس بلدية المغازي: نرفض حل المجلس ولا يجوز أن يأتي آخر معين بحكم بالقوة

رئيس بلدية المغازي: نرفض حل المجلس ولا يجوز أن يأتي آخر معين بحكم بالقوة

اشتية: رواتب الموظفين هذا الشهر ستعتمد على الإمكانيات المالية المتوفرة

اشتية: رواتب الموظفين هذا الشهر ستعتمد على الإمكانيات المالية المتوفرة

الرئيس عباس يعزي النخالة بوفاة المناضل رمضان شلَح

الرئيس عباس يعزي النخالة بوفاة المناضل رمضان شلَح

الجنائية الدولية تُصدر ردها بشأن إعلان الرئيس عباس الانسحاب من الاتفاقيات مع إسرائيل

الجنائية الدولية تُصدر ردها بشأن إعلان الرئيس عباس الانسحاب من الاتفاقيات مع إسرائيل

مجلس الوزراء يدعو المواطنين للتقيد الصارم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس (كورونا)

مجلس الوزراء يدعو المواطنين للتقيد الصارم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس (كورونا)

حماس تُصدر بياناً بشأن محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال في الأردن

حماس تُصدر بياناً بشأن محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال في الأردن

شاهد: إصابة مجندتين إسرائيليتيْن في عملية دهس بالقدس والدوافع غير واضحة

شاهد: إصابة مجندتين إسرائيليتيْن في عملية دهس بالقدس والدوافع غير واضحة

رئيس بلدية غزة: أكشاك البحر لإيجاد شكل لطيف وحضاري للشاطئ

رئيس بلدية غزة: أكشاك البحر لإيجاد شكل لطيف وحضاري للشاطئ

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعزي النخالة بوفاة المناضل رمضان شلَح

الرئيس عباس يعزي النخالة بوفاة المناضل رمضان شلَح

حماس تُصدر بياناً بشأن محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال في الأردن

حماس تُصدر بياناً بشأن محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال في الأردن

شرطة الاحتلال تصدر قرارات بالابعاد لأشهر عن الاقصى بحق شبان فلسطينيين

شرطة الاحتلال تصدر قرارات بالابعاد لأشهر عن الاقصى بحق شبان فلسطينيين

حرائق تأتي على مئات الدونمات جنوب شرق طوباس

حرائق تأتي على مئات الدونمات جنوب شرق طوباس

شاهد: وفد حكومي رفيع بغزة يُقدم واجب العزاء بوفاة شلّح

شاهد: وفد حكومي رفيع بغزة يُقدم واجب العزاء بوفاة شلّح

عريقات يدعو دول العالم للضغط على اسرائيل لوقف سياساتها تجاه أبناء القدس

عريقات يدعو دول العالم للضغط على اسرائيل لوقف سياساتها تجاه أبناء القدس

الاحتلال يعتقل مواطنًا من الأغوار الشمالية وشابًا من نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنًا من الأغوار الشمالية وشابًا من نابلس

اشتية: لا أحد فوق القانون والسلم الأهلي عماد صمودنا بمواجهة الاحتلال

اشتية: لا أحد فوق القانون والسلم الأهلي عماد صمودنا بمواجهة الاحتلال

منوعات

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

فرح بسيسو تعلق على صورتها الأخيرة.. وتعتز بـ&#34;فلسطينيتها&#34;

فرح بسيسو تعلق على صورتها الأخيرة.. وتعتز بـ"فلسطينيتها"

حاتم العراقي يبكي جمهوره بكلمات مؤثرة بعدما فُجع بوفاة أغلى الناس

حاتم العراقي يبكي جمهوره بكلمات مؤثرة بعدما فُجع بوفاة أغلى الناس

أول تعليق من ريهام سعيد بعد منع ريم البارودي من الظهور إعلاميا

أول تعليق من ريهام سعيد بعد منع ريم البارودي من الظهور إعلاميا

فاجعة في بوليوود بعد وفاة ممثل هندي شهير عن عمر يناهز الـ39 عاماً

فاجعة في بوليوود بعد وفاة ممثل هندي شهير عن عمر يناهز الـ39 عاماً

نرمين الفقي تكشف سبب عدم زواجها.. ومواصفات فتى أحلامها

نرمين الفقي تكشف سبب عدم زواجها.. ومواصفات فتى أحلامها

خطر (كورونا) يُحدق بآثار الحكيم

خطر (كورونا) يُحدق بآثار الحكيم

هل تسببت ريهام حجاج وزوجها بنشر فيروس (كورونا) بين الفنانين؟

هل تسببت ريهام حجاج وزوجها بنشر فيروس (كورونا) بين الفنانين؟

حقن رجاء الجداوي ببلازما متعافين من (كورونا).. وهذا وضعها الصحي

حقن رجاء الجداوي ببلازما متعافين من (كورونا).. وهذا وضعها الصحي

وجد &#34;بنت الجيران&#34; أخيراً.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبته

وجد "بنت الجيران" أخيراً.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبته

عربي

الرئيس التونسي يصدر أمراً بشأن حظر التجول في البلاد

الرئيس التونسي يصدر أمراً بشأن حظر التجول في البلاد

السعودية تُغلق 71 مسجداً بسبب فيروس (كورونا)

السعودية تُغلق 71 مسجداً بسبب فيروس (كورونا)

إسرائيل تُهدد لبنان وحزب الله بـ &#34;الضربة القاصمة&#34;

إسرائيل تُهدد لبنان وحزب الله بـ "الضربة القاصمة"

الأزهر الشريف يُحرم بيع بلازما دم المتعافين من فيروس (كورونا)

الأزهر الشريف يُحرم بيع بلازما دم المتعافين من فيروس (كورونا)