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(رويترز) تكشف عن قرار سعودي مهم بشأن موسم الحج للعام الجاري

(رويترز) تكشف عن قرار سعودي مهم بشأن موسم الحج للعام الجاري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز) للأنباء، إن السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام، نظراً لتفشي وباء فيروس (كورونا) المستجد.


ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين، أن قيادة المملكة تفكر في السماح بأعداد رمزية من الحجيج هذا العام، مع فرض بعض الشروط الأخرى، مثل حظر حج كبار السن وإجراء فحوصات طبية إضافية للقادمين.

وأضافت الوكالة أن السلطات السعوية قد تسمح حج 20% فقط من العدد المعتاد من حجاج كل دولة.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المسؤولين لا يضغطون من أجل إلغاء موسم الحج المنتظر حلوله أواخر يوليو المقبل.

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