اشتية: جميع مفاصل العلاقة بيننا وبين إسرائيل متوقفة تماماً عدا أمور الحياة اليومية

محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

اكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن جميع مفاصل العلاقة بين القيادة الفلسطينية وبين اسرائيل متوقفة تماما، عدا أمور الحياة اليومية.



وأوضح اشتية، في لقاء له عبر تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الاثنين، أن القيادة الفلسطينية، ذهبت لأعلى السلم، وتسعى لمنع تحقيق خطة الضم الاسرائيلية.



ونوه إلى اسرائيل لديها استراتيجية واضحة لتدمير دولة فلسطين بشكل ممنهج، لافتا إلى أنها تضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين والالتزامات الدولية.



واشار اشتية، إلى أن إسرائيل تفرض تهديداً إقليمياً في هذه الفترة وإدانة غير مسبوقة لمخطط الضم، منوها في الوقت ذاته إلى أنها قتلت الاتفاق الأمني والاقتصادي.



وقال: "نتنياهو يريد أن يترك أثر متعلق بضم الضفة، وأمريكا أعطت خرائط لإسرائيل للضم".



وفيما يتلعق بتطورات فيروس (كورونا)، أكد اشتية، أنه لم يكن هناك حاجة للوصول الى خطة (ب) أو (ج) بشأن مواجهة فيروس كورونا، وتم العمل وفق الخطة (أ).



وقال: "نحن في أحسن حال صحياً من كافة النواحي بشأن مواجهة فيروس كورونا".