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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعزي النخالة بوفاة المناضل رمضان شلَح

الرئيس عباس يعزي النخالة بوفاة المناضل رمضان شلَح
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، معزيا بوفاة الأمين العام السابق للحركة المناضل رمضان عبد الله شلح.

 وأعرب الرئيس في الاتصال الهاتفي عن تعازيه الحارة بوفاة المناضل رمضان شلح، مؤكدا أنه بوفاته خسرنا قامة وطنية كبيرة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ودعا، الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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