الصحة العالميةً: فيروس (كورونا) يزداد سوءاً في أنحاء العالم

قالت منظمة الصحة العالمية، إن وضع فيروس (كورونا) يزداد سوءا في أنحاء العالم، محذرة من التراخي في الإجراءات، وذلك بعدما بدأت العديد من دول العالم منذ أسبوع تخفف القيود، التي فرضت سابقا ولمدى أشهر بغية الحد من تفشي فيروس كورونا، ودبت الحياة من جديد في عدد من القطاعات من مقاهٍ ومراكز سياحية وغيرها.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت في جنيف "رغم أن الوضع في طور التحسن في أوروبا، إلاّ أنه يزداد سوءا عالميا"، وفق قناة (العربية).





وأضاف: "بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء، ليس هذا الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها لمكافحة الفيروس".



هذا وحثت المنظمة العالمية دول العالم على مواصلة جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الوباء يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى.



رام الله - دنيا الوطن