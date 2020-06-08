عاجل

  • اشتية: سنعود مرة أخرى لتنفيذ برنامجنا المتعلق بتعزيز منتوجنا الوطني

  • اشتية: أعدنا صياغة العلاقة التجارية في بعض البنود مع اسرائيل

  • اشتية: لم نأخذ قرض من إسرائيل ولنا مستحقات مالية عندها

  • اشتية: اتصالات فلسطيني مكثفة لتراجع إسرائيل عن قضية ضم الضفة

  • اشتية: طلبنا من الاتحاد الأوروبي والصليب الأحمر لكي لا نتعامل مع اسرائيل مباشرة

  • اشتية: إسرائيل طلبت منا التوقيع لاستلام أموال المقاصة ما يعني كسر لقرارنا السابق

  • اشتية: أموال المقاصة حق لنا وليس منة من دولة الاحتلال الإسرائيلي

مباشر | لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

شؤون فلسطينية

حماس تُصدر بياناً بشأن محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال في الأردن

حماس تُصدر بياناً بشأن محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال في الأردن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، بيان صحفي، بشأن محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي بالأردن، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه: 

تستغرب حركة المقاومة الإسلامية حماس ما صدر اليوم الإثنين ٢٠٢٠/٦/٨ عن  محكمة أمن الدولة الأردنية من محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي وعدد من أقاربه على خلفية أعمال مقاومة للعدو.

وإننا في حركة حماس نعتبر أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة، بمستوياتها كافة، الرسمية والشعبية، واجبهم جميعا إسناد شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده، ودعم مقاومته ومناهضة كل مشاريعه ومخططاته، وليس تجريم ومحاكمة من يقوم بهذا الواجب النابع من أصالة هذه الأمة، فضلا عن كون أحد من تم محاكمتهم  أسيرا في سجون العدو.

وإننا نؤكد مجددا أن عدونا المشترك، أردنيين وفلسطينيين  وكل دول المنطقة، هو هذا الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الإحلالي ومشاريعه التي تستهدف النيل من الأمة ومقدراتها وشعوبها وأنظمتها.لذا مطلوب منا جميعا مواجهة المؤامرات والمشاريع التصفوية التي يحاول هذا العدو فرضها علينا وعلى دول المنطقة، لذلك نستهجن أن تتم هذه المحاكمة وهذا القرار في الوقت الذي يسعى الاحتلال لتنفيذ مخططاته بضم الضفة وغور الأردن وتهويد الأقصى.

أخبار ذات صلة

اشتية: جميع مفاصل العلاقة بيننا وبين إسرائيل متوقفة تماماً عدا أمور الحياة اليومية

اشتية: جميع مفاصل العلاقة بيننا وبين إسرائيل متوقفة تماماً عدا أمور الحياة اليومية

الرئيس عباس يعزي النخالة بوفاة المناضل رمضان شلَح

الرئيس عباس يعزي النخالة بوفاة المناضل رمضان شلَح

الجنائية الدولية تُصدر ردها بشأن إعلان الرئيس عباس الانسحاب من الاتفاقيات مع إسرائيل

الجنائية الدولية تُصدر ردها بشأن إعلان الرئيس عباس الانسحاب من الاتفاقيات مع إسرائيل

مجلس الوزراء يدعو المواطنين للتقيد الصارم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس (كورونا)

مجلس الوزراء يدعو المواطنين للتقيد الصارم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس (كورونا)

شاهد: إصابة مجندتين إسرائيليتيْن في عملية دهس بالقدس والدوافع غير واضحة

شاهد: إصابة مجندتين إسرائيليتيْن في عملية دهس بالقدس والدوافع غير واضحة

رئيس بلدية غزة: أكشاك البحر لإيجاد شكل لطيف وحضاري للشاطئ

رئيس بلدية غزة: أكشاك البحر لإيجاد شكل لطيف وحضاري للشاطئ

شرطة الاحتلال تصدر قرارات بالابعاد لأشهر عن الاقصى بحق شبان فلسطينيين

شرطة الاحتلال تصدر قرارات بالابعاد لأشهر عن الاقصى بحق شبان فلسطينيين

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لشاب بالضفة الغربية

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لشاب بالضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعزي النخالة بوفاة المناضل رمضان شلَح

الرئيس عباس يعزي النخالة بوفاة المناضل رمضان شلَح

حماس تُصدر بياناً بشأن محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال في الأردن

حماس تُصدر بياناً بشأن محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال في الأردن

شرطة الاحتلال تصدر قرارات بالابعاد لأشهر عن الاقصى بحق شبان فلسطينيين

شرطة الاحتلال تصدر قرارات بالابعاد لأشهر عن الاقصى بحق شبان فلسطينيين

حرائق تأتي على مئات الدونمات جنوب شرق طوباس

حرائق تأتي على مئات الدونمات جنوب شرق طوباس

شاهد: وفد حكومي رفيع بغزة يُقدم واجب العزاء بوفاة شلّح

شاهد: وفد حكومي رفيع بغزة يُقدم واجب العزاء بوفاة شلّح

عريقات يدعو دول العالم للضغط على اسرائيل لوقف سياساتها تجاه أبناء القدس

عريقات يدعو دول العالم للضغط على اسرائيل لوقف سياساتها تجاه أبناء القدس

الاحتلال يعتقل مواطنًا من الأغوار الشمالية وشابًا من نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنًا من الأغوار الشمالية وشابًا من نابلس

عشراوي تدعو الحكومة الفرنسية لتنفيذ تعهدها والاعتراف بالدولة الفلسطينية

عشراوي تدعو الحكومة الفرنسية لتنفيذ تعهدها والاعتراف بالدولة الفلسطينية

منوعات

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

فرح بسيسو تعلق على صورتها الأخيرة.. وتعتز بـ&#34;فلسطينيتها&#34;

فرح بسيسو تعلق على صورتها الأخيرة.. وتعتز بـ"فلسطينيتها"

حاتم العراقي يبكي جمهوره بكلمات مؤثرة بعدما فُجع بوفاة أغلى الناس

حاتم العراقي يبكي جمهوره بكلمات مؤثرة بعدما فُجع بوفاة أغلى الناس

أول تعليق من ريهام سعيد بعد منع ريم البارودي من الظهور إعلاميا

أول تعليق من ريهام سعيد بعد منع ريم البارودي من الظهور إعلاميا

فاجعة في بوليوود بعد وفاة ممثل هندي شهير عن عمر يناهز الـ39 عاماً

فاجعة في بوليوود بعد وفاة ممثل هندي شهير عن عمر يناهز الـ39 عاماً

نرمين الفقي تكشف سبب عدم زواجها.. ومواصفات فتى أحلامها

نرمين الفقي تكشف سبب عدم زواجها.. ومواصفات فتى أحلامها

خطر (كورونا) يُحدق بآثار الحكيم

خطر (كورونا) يُحدق بآثار الحكيم

هل تسببت ريهام حجاج وزوجها بنشر فيروس (كورونا) بين الفنانين؟

هل تسببت ريهام حجاج وزوجها بنشر فيروس (كورونا) بين الفنانين؟

حقن رجاء الجداوي ببلازما متعافين من (كورونا).. وهذا وضعها الصحي

حقن رجاء الجداوي ببلازما متعافين من (كورونا).. وهذا وضعها الصحي

وجد &#34;بنت الجيران&#34; أخيراً.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبته

وجد "بنت الجيران" أخيراً.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبته

عربي

السعودية تُغلق 71 مسجداً بسبب فيروس (كورونا)

السعودية تُغلق 71 مسجداً بسبب فيروس (كورونا)

إسرائيل تُهدد لبنان وحزب الله بـ &#34;الضربة القاصمة&#34;

إسرائيل تُهدد لبنان وحزب الله بـ "الضربة القاصمة"

الأزهر الشريف يُحرم بيع بلازما دم المتعافين من فيروس (كورونا)

الأزهر الشريف يُحرم بيع بلازما دم المتعافين من فيروس (كورونا)

إسرائيل تعترف تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف إيرانية بدولتين عربيتين

إسرائيل تعترف تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف إيرانية بدولتين عربيتين