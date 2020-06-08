حماس تُصدر بياناً بشأن محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال في الأردن

أصدر الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، بيان صحفي، بشأن محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي بالأردن، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



تستغرب حركة المقاومة الإسلامية حماس ما صدر اليوم الإثنين ٢٠٢٠/٦/٨ عن محكمة أمن الدولة الأردنية من محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي وعدد من أقاربه على خلفية أعمال مقاومة للعدو.



وإننا في حركة حماس نعتبر أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة، بمستوياتها كافة، الرسمية والشعبية، واجبهم جميعا إسناد شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده، ودعم مقاومته ومناهضة كل مشاريعه ومخططاته، وليس تجريم ومحاكمة من يقوم بهذا الواجب النابع من أصالة هذه الأمة، فضلا عن كون أحد من تم محاكمتهم أسيرا في سجون العدو.



وإننا نؤكد مجددا أن عدونا المشترك، أردنيين وفلسطينيين وكل دول المنطقة، هو هذا الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الإحلالي ومشاريعه التي تستهدف النيل من الأمة ومقدراتها وشعوبها وأنظمتها.لذا مطلوب منا جميعا مواجهة المؤامرات والمشاريع التصفوية التي يحاول هذا العدو فرضها علينا وعلى دول المنطقة، لذلك نستهجن أن تتم هذه المحاكمة وهذا القرار في الوقت الذي يسعى الاحتلال لتنفيذ مخططاته بضم الضفة وغور الأردن وتهويد الأقصى.



رام الله - دنيا الوطن