شاهد: إصابة مجندتين إسرائيليتيْن في عملية دهس بالقدس والدوافع غير واضحة













رام الله - دنيا الوطنأصيبت مجندتان إسرائيليتان بجروح، في عملية دهس وقعت، مساء اليوم الاثنين، في مدينة القدس، بحسب ما جاء على موقع القناة 12 الإسرائيلية.وأوضحت القناة ذاتها، أن القوات الإسرائيلية تجري حاليا فحصاً للتعرف على تفاصيل ودوافع الحادث.من جانبه، قال موقع (0404) الاسرائيلي: "أصيبت مجندتان في عملية الدهس في القدس، أما المنفذ فقد لاذ بالفرار، والخلفية ما زالت غير واضحة".