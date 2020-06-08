رئيس بلدية غزة: أكشاك البحر لإيجاد شكل لطيف وحضاري للشاطئ













رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، أن الهدف من إقامة الأكشاك على شواطئ بحر غزة، إيجاد شكل لطيف وحضاري للشاطئ.وبين السراج في حوار خاص عبر "دنيا الوطن"، أن أصحاب الأكشاك يتكلفون يوميا 30 شيكلاً بسبب عدم الاستقرار، لافتا إلى أنهم كانوا يدفعون مبالغ مالية ولا يستفيد منها أحد.وقال السراج: "قمنا بعمل صيانة بمبلغ كبير للأبراج البحرية على الشاطئ"، مضيفا: "نخسر مادياً لتقديم شكل جميل للشاطئ في مدينة غزة".وفي السياق، أشار رئيس بلدية غزة، إلى أنه لا يتم ضخ مياه خام من الصرف الصحي للبحر، إلا بعد معالجتها.