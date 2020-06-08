شرطة الاحتلال تصدر قرارات بالابعاد لأشهر عن الاقصى بحق شبان فلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة، واستدعت شابًا للتحقيق.



وقالت مصادر محلية، إن مخابرات الاحتلال سلّمت الشاب بهجت الرازم من البلدة القديمة في القدس، قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 3 أشهر، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



كما سلّمت الشاب عبد الله نجيب قرارًا يقضي بإبعاده عن "الأقصى" لمدة 5 أشهر بعد اقتحام منزله في طريق الواد بالبلدة القديمة.



وأبعدت مخابرات الاحتلال اليوم، الفتاة مدلين عيسى من كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل، عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، وكانت تعرضت لاعتقال قبل عدة أشهر من داخل الأقصى، وأبعدت عنه لفترات متفاوتة.



وفي السياق، استدعت قوات الاحتلال الشاب المقدسي لؤي جابر لمركز تحقيق "القشلة" بعد احتجازه وتفتيش سيارته على حاجز الزعيم بعد عصر اليوم.



وكانت قوات الاحتلال قد صعدت من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، حيث أبعدت أمس 8 مقدسيين.