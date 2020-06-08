الرئيس التونسي يصدر أمراً بشأن حظر التجول في البلاد

أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد يوم الاثنين، برفع حظر التجول المفروض منذ آذار/مارس لكبح انتشار فيروس (كورونا).





وأرجع سعيد القرار إلى النجاح في السيطرة على الوباء، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأعادت تونس بالفعل فتح المتاجر والأنشطة التجارية والمساجد والمقاهي والفنادق بعد إغلاق كل الأنشطة تقريبا على مدار شهور.











رام الله - دنيا الوطن