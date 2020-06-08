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بعد قفزة بالإصابات.. إسرائيل تقرر تخفيف قيود (كورونا)

بعد قفزة بالإصابات.. إسرائيل تقرر تخفيف قيود (كورونا)
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رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن التسهيلات التي كانت مخططة تم تجميدها وفي هذه المرحلة لن تستأنف حركة القطارات لمدة أسبوع إضافي.

وأضاف: مع ذلك يحتمل أن تكون هناك تسهيلات في مجال حفلات الزواج والمناسبات بحيث سيسمح لما أقصاه 250 شخصاً بالمشاركة فيها. 

وجاءت أقوال نتنياهو خلال جلسة للمجلس الوزاري لشؤون (كورونا)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأفاد وزراء شاركوا فيها أنه يخشى من تفشي موجة ثانية لفيروس (كورونا)، فيما قيل للوزراء أنه إذا مرت عشرة أيام بدون ارتفاع بعدد المصابين الخاضعين للعلاج في المستشفيات فيعني ذلك أن الجمهور يتقيد بالتعليمات. 

وطُلب من الجهات المعنية تشديد الرقابة في المطاعم والشواطئ والمتنزهات. 

الى ذلك طالبت لجنة المستخدمين في قطار إسرائيل باستئناف عمله، وقالت رئيستها، غيلا ادرعي: إن الإدارة والمستخدمين بلوروا خطة شاملة تضمن التقيد بتعليمات وزارة الصحة.

وسجلت إسرائيل في المجمل 17863 حالة إصابة بـ "كوفيد-19"، المرض الناجم عن الفيروس، و298 وفاة.

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